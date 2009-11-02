مهدی کریمی درباره اولویتهای سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: اولویتهای سینمای ایران را باید بر اساس دو موقعیت زمانی درازمدت و کوتاهمدت بررسی کنیم. در درازمدت با احداث سالنهای نمایش فیلم و تثبیت قوانین وآئیننامههای تولید و پخش میتوان مشکلات اکران فیلمها را حل کرد.
وی افزود: سینمای ایران با توجه به میزان تولید فیلم و آمار مخاطبان سینما در محدودیت است. اگر سالیانه 70 فیلم در کشور تولید شود، در یک دوره 52 هفتهای شرایط مناسب برای اکران همه فیلمها به وجود نمیآید و هر سال بسیاری از فیلمها امکان اکران و دیده شدن را از دست میدهند و وقتی به نمایش درمیآیند دیگر مخاطب جذب نمیکنند.
کریمی تاکید کرد: باید فکری به حال تراکم و ظرفیت کم سالنهای نمایش فیلم کرد. برخی شهرستانها کمبود سالن دارند و بعضی دیگر احتیاج دارند سالنهای دیگری به آنها اضافه شود. ظرفیت صندلیهای سینماها باید افزایش یابد. این مسئله میتواند در کیفیت و عرضه فیلمها مؤثر باشد.
تهیهکننده "آژانس شیشهای" گفت: در این 30 سال سینمای ایران دچار تغییر ذائقه و مدیریتهای بسیاری شده و سینمای ما دچار سردرگمی شده است، فیلمهای بسیاری در این سالها میتوانستند اکران شوند و در جذب مخاطب هم موفق باشند ولی به دلیل سیاستهای غلط این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: در کوتاه مدت نیز تبیین اولیه نگاه مسئولین جدید سینما به نوع و عرضه تولیدات است که باید مورد توجه قرار گیرد. قوانین باید طوری وضع شوند که در انحصار افراد خاص نباشد. هنگامی که رانت و سوبسید تحت اختیار آدمهای محدود است حق بقیه اهالی سینما ضایع میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: به نظر من ممیزی مشکل پیچیده سینمای ما نیست. هر کدام از ما در زندگی و حوزههای مختلف کاری با ممیزیهایی رو به رو هستیم. اگر با نگاه اخلاقگرا به رفتارمان نگاه کنیم این ممیزیها آزاردهنده نیست. اما نباید آن را با تفاسیر شخصی و تنگنظری سنجید. نمیتوان نگاه مردم را تفسیر کرد و گفت جامعه این را نمیپسندد یا نگاه اقشار مختلف به موضوع متفاوت است، مدیران باید با جرأت و جسارت این مسائل را حل کنند.
وی درباره دستمزدهای بازیگران گفت: تا وقتی عرضه و تقاضا وجود دارد این مسئله منطقی به نظر میرسد. چون منطقی است بازیگری که حضورش میتواند باعث فروش و توفیق فیلمی شود تقاضای دستمزد بیشتری کند. اما نه به این ترتیب که باعث شود کیفیت فیلم پائین بیاید و حقوق دیگران رعایت نشود. این مسئله باعث ضایع شدن حقوق مخاطبان نیز میشود چون وقتی فیلمی سطحی و نازل باشد کسی حاضر نیست فیلم را ببیند.
کریمی تاکید کرد: باید درست و بجا هزینه کرد، اگر حضور بازیگری واقعا باعث فروش بیشتر فیلمی میشود باید از او استفاده کرد اما با برآورد درست هزینه. اما این تفکر که باید برای دستمزدهای بازیگران تعرفه تعیین کرد درست نیست. چون هنر یک کار خلاقه است و نمیشود برای آن سقف و قیمت تعیین کرد. برخی سیاستگذاریهای غلط مثل ممنوعیت فعالیت بازیگران باعث بالا رفتن دستمزد آنها میشود. با درایت و تفکر بیشتر این مسائل حل خواهد شد.
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