به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری،عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از انتشار کتاب خود با عنوان «فقه سیاسی شیعه، ساز و کارهای تحول در دوران معاصر» از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه خبر داد و گفت: تحول یکی از مباحث جدی است که در فلسفه سیاسی به ویژه فقه سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده است.

وی افزود:‌ فقه سیاسی به عنوان دانشی که درگیر مسائل مربوط به اجتماع و سیاست است همواره در حال دگرگونی است و دانشی نیست که ثابت بماند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پی بردن به مکانیسم تحول در دانش را مهم و اساسی ارزیابی کرد و گفت: اگر یک دانش نتواند در یک فضای معقول و سنجیده و براساس توانمندی‌ها و روش بومی خود متحول شود به مرور زمان این دانش از اصالت خود تهی خواهد شد.

این دانش آموخته حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر دانش از اصالت تهی شود هیچ از او نمی‌ماند، محتوا کامل عوض شده و تنها یک فرم باقی می‌ماند.

حجت‌الاسلام سید باقری ادامه داد: فقه سیاسی دانشی است که تنظیم کننده روابط فردی، اجتماعی و سیاسی در عرصه اجتماع و مسائل مختلف دیگر است.

وی با بیان این‌که فقه با عرصه‌های نوپدیدی روبرو شده است، اظهار داشت: این دانش در عین این‌که با گذشته خود در ارتباط است و نمی‌تواند از گذشته خود گسسته باشد باید بتواند در یک فضای سنجیده و معقول دچار تحول شود.

حجت‌الاسلام سید باقری هدف از تدوین این کتاب را تبیین مسأله تحول و گسسته نبودن آن از سنت و پیشینه خود دانست و تصریح کرد: این دانش با توجه به نیازهای عملیاتی، روزآمدی و پویایی فقه سیاسی، براساس منطق و سازوکارهای خاص که پی‌جویی و رصد این سازوکارها از وظایف اصلی در این کتاب است، متحول می‌شود.

این دانش آموخته حوزه علمیه قم با بیان این‌که کتاب ساز و کارهای فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر از شش فصل تشکیل شده است، گفت: فصل اول این کتاب به روش و تمهیدات نظری ساماندهی پژوهش می‌پردازد و فصل دوم معیارهای ثابت در فقه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به زمینه‌ها و ساحت‌های فکری اجتماعی تحول در فقه سیاسی شیعه در دوره معاصر در فصل سوم این کتاب، افزود: در این فصل بسترهای فکری و اجتماعی مؤثر در تحول فکر سیاسی شیعه در دوره معاصر و این‌که در چه ساحت‌هایی متحول شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سید باقری خاطرنشان کرد: در فصل چهارم با شش سازوکار تلاش کردیم نشان دهیم تحول در فقه سیاسی با حجیت عقل، پذیرش مقتضیات زمان و مکان، مصلحت، تحولات موضوعی، قلمرو آزاد فقهی یا منتقة الفراق و تحول در علم اصول اتفاق می‌افتد.

این دانش آموخته حوزه علمیه قم با بیان این‌که سازوکارهای تحول در فقه سیاسی شیعه در دوره معاصر در فصل پنجم مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد، ابراز داشت: فصل چهارم و فصل پنجم اساسی‌ترین بخش‌های این کتاب هستند که وظیفه عمده تبیین بحث اصلی را به عهده داشته و در واقع بحث ساز و کارهای تحول در فقه سیاسی شیعه در این دو فصل مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: در فصل ششم با نگاهی به آینده برای این‌که فقه سیاسی شیعه بتواند در دوره معاصر به تحول خود به صورتی منطقی، سنجیده، روشن و در فرایندی بهتر و دقیق‌تر ادامه دهد به نظریه‌پردازی در فقه سیاسی و دلایل امکان نظام در فقه سیاسی اشاره شده است.

کتاب «فقه سیاسی شیعه، ساز و کارهای تحول در دوران معاصر» اثرحجت‌الاسلام کاظم سید باقری در 392 صفحه و در تیراژ دو هزار و پانصد نسخه به قیمت چهل و هفت هزار ریال منتشر شد.