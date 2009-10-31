امکانات رصدخانه ای کرج افزایش یافت

مدیر شرکت سازنده این رصدخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: یکی از مجهزترین مراکز علمی رصدخانه ای کشور در کرج به بهره برداری رسیده که این امر در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان کرجی در زمینه دانش نجوم تاثیر فروانی دارد.

مرتضی برغانی ادامه داد: در این مرکز بیش از ده نوع تلکسوپ در قدرتهای مختلف نگهداری می شود و علاقمندان می توانند از آنها استفاده کنند.

وی عنوان کرد: در کشور رصدخانه های زیادی وجود دارد که رصدخانه مرکز آفرینشهای هنری کودکان و نوجوانان کرج از بهترین آنهاست و وجود این رصدخانه ظرفیت استفاده علاقمندان از تجهیزات دانش نجوم در کرج را افزایش داده است.

مدیر شرکت آریا نجوم سازه اظهار داشت: این رصدخانه دارای گنبد دوار و تلکسوپهای مورد نیاز است.

برغانی بیان کرد: کرج پتانسیلهای علمی زیادی دارد و وجود چنین مراکزی در شکوفایی این پتانسیلها تاثیر فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آسمان نما از دیگر امکانات مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان کرج است که به نوبه خود تاثیر زیادی در آموزش دانش نجوم به علاقمندان دارد.

در آسمان نمای کانون پرورش فکری کرج از تکنولوژی روز استفاده شده است

برغانی در آخرین بخش از سخنان خود نیز اضافه کرد: آسمان نمای یادشده دارای گنبد 28 صندلی ثابت و تجهیزات پیشرفته است و از تکنولوژی روز در آن استفاده شده است.

مدیر شکرت آریا نجوم سازه اظهار داشت: علاقمندان جهت استفاده از آسمان نما و رصدخانه می توانند به مسئول مربوطه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کرج مراجعه و از راهنمایی های لازم برخوردار شوند.

برغانی یادآور شد: مجتمع آفریشنهای فرهنگی و هنری کانون در کرج در محله ساسانی، روبروی مجتمع مسکونی سازمان تامین اجتماعی واقع شده است.