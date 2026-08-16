به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با توجه به فعال شدن مجدد سامانه پرداخت، مهلت نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی تا ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد. فرصت دیگری برای ثبتنام در نظر گرفته نخواهد شد و از متقاضیان درخواست می شود نامنویسی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
همچنین محل اخذ تعهد برای استفاده از سهمیه بومی عدالت آموزشی در برخی رشتهها اصلاح شده است. بر این اساس، نام «دانشکده علوم پزشکی شرق استان هرمزگان» بهعنوان محل اخذ تعهد در رشتههای پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری کودکان و پرستاری اورژانس اصلاح شده است. در رشته تکنولوژی گردش خون نیز دو ظرفیت اختصاصی برای استان لرستان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است سایر رشتهها، دانشگاهها و استانها شامل این سهمیه نیستند.
بر اساس اعلام سازمان نظام وظیفه، مشمولان غیرغایب دارای برگ آماده به خدمت در ماههای شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۵ که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت میکنند، میتوانند با ارائه برگ ثبتنام آزمون تا اول آذرماه از تمدید مهلت معرفی بهرهمند شوند. این افراد در صورت قبولی و احراز شرایط ادامه تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی دانشجویی را خواهند داشت. همچنین میتوانند از طریق سامانه سخا (به نشانی https://sakha.epolice.ir/) برای ثبت معافیت تحصیلی خود اقدام و در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل باید حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای گروه پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. زمان دقیق برگزاری هر رشته، شامل روز و نوبت صبح یا عصر، هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به داوطلبان اعلام میشود. این آزمون در ۹۸ رشته امتحانی برگزار میشود.
هزینه نامنویسی در آزمون ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال تعیین شده است. در صورت تمدید مهلت نامنویسی، هزینه آن برای متأخرین ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال خواهد بود.
داوطلبان هنگام نامنویسی باید مدارک مورد نیاز شامل «عکس ۳×۴»، «تصویر اسکنشده شناسنامه» و «کارت ملی» را در سامانه بارگذاری کنند.
بر اساس ضوابط آزمون، قبولی داوطلبانی که اطلاعات خلاف ضوابط ارائه کرده باشند، میتواند لغو شود. از جمله مواردی که میتواند منجر به لغو قبولی شود، میتوان به مغایرت معدل مقاطع کارشناسی و کاردانی، مغایرت مدرک تحصیلی، داشتن تعهد خدمت سهمیه عدالت آموزشی با باقیمانده بیش از نیمی از تعهدات، انتخاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران بدون احراز شرایط، عدم ارائه سابقه کار برای رشته تکنولوژی گردش خون، عدم فراغت از تحصیل در زمان مقرر و سایر موارد مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام اشاره کرد.
۳۳ شهر به عنوان حوزههای برگزاری آزمون
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای گروه پزشکی در ۳۳ حوزه امتحانی، برگزار خواهد شد. داوطلبان باید در زمان نامنویسی در انتخاب حوزه امتحانی خود دقت کنند؛ چرا که پس از پایان مهلت نامنویسی و ویرایش اطلاعات، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان تغییر حوزه امتحانی وجود نخواهد داشت.
پس از برگزاری آزمون و طبق زمانبندی اعلامشده، کارنامه علمی حاوی نمره کتبی داوطلبان واجد نمره لازم، پیش از مرحله انتخاب رشتهمحل در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
داوطلبان بر اساس نمره اکتسابی و در صورت کسب حدنصاب لازم، مجاز به انتخاب رشتهمحل خواهند شد. داوطلبان مجاز باید در مهلت تعیینشده نسبت به انتخاب رشتهمحل اقدام کنند.
عدم انتخاب رشتهمحل در مهلت مقرر به منزله انصراف از این مرحله است و برای داوطلبانی که با وجود مجاز شدن، در زمان تعیینشده اقدام نکنند، امکان انجام انتخاب رشتهمحل در مراحل بعدی وجود نخواهد داشت.
همچنین براساس آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، هرگونه انتقال، تغییر رشته یا جابهجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.
براساس اعلام دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی فهرست ظرفیت دانشگاه های پذیرنده، اولیه بوده و ممکن است متعاقبا تغییراتی در رشته های محل های مختلف انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاه که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت کرده یا برخی از دانشگاه ها که به دلایل متعدد علمی و اجرایی حذف شود یا کاهش ظرفیت داشته باشند.
تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش هنگام انتخاب رشته محل توسط داوطلبان، از طریق اطلاعیههای بعدی و دفترچه رشته محل توسط مرکز سنجش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. زمان شروع به تحصیل کلیه رشتههای پذیرنده، نیمسال بهمن ماه ۱۴۰۵ است.
به داوطلبان توصیه میشود پیش از ثبتنام، دفترچه راهنمای آزمون را بهدقت مطالعه کرده و اطلاعات و مدارک خود را مطابق ضوابط درج و بارگذاری کنند.
آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی در ابتدا قرار بود در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود و ثبتنام آن نیز در نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ انجام شود، اما با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فرآیندهای اجرایی آزمونهای علوم پزشکی، از جمله ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد، ابتدا به حالت تعلیق درآمد و سپس در بازه زمانی مردادماه انجام شد. آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.
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