شمشیربازی گلستان در آستانه غلاف شدن است

حکیم گلدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وضعیت نامناسب شمشیربازی استان در حال حاضر درحالیست که این استان زمانی گل سرسبد ایران در رشته شمشیربازی بوده است.

وی اظهار داشت: تعداد کم فضای ورزشی متناسب با جمعیت و فعالان ورزشی از جمله شمشیربازی نبوده و در این زمینه با کمبود روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت کم متولیان امر از این رشته ورزشی درحالیست که این استان پتانسیلهای خوبی در این رشته دارد و باید توجه بیشتری شود.

به گفته گلدی زاده، متاسفانه مسئولان ورزشی استان برای توسعه و تقویت این رشته ورزشی برنامه خاصی ندارند و این امر مشکلات را بیشتر می کند.

مسئول هیئت شمشیربازی گلستان بیان داشت: به نظر می رسد این رشته ورزشی در نظر مسئولان ورزش استان کم اهمیت باشد و کم توجهی نسبت به این رشته این فرضیه را تقویت می کند.

وی به مسابقات کشوری شمشیربازی رشته سابر که اکنون در گنبد در حال برگزاری است، اشاره و اضافه کرد: در هفته اخیر هیچ تماسی از سوی مدیرکل تربیت بدنی استان در زمینه این مسابقه با مسئولان هیئت حاصل نشد که این نشان از توجه کم مسئولان دارد.

این مسئول از تلاشهای فرماندار گنبد در برگزاری مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در این شهرستان قدردانی کرد.

وی تعداد ورزشکاران سازمان یافته شمشیربازی گلستان را 80 نفر اعلام کرد.