مسئولان هنرمندان را از مهجوریت و محرومیت خارج کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این هنرمندان در نشست مسئولان با هنرمندان استان در استانداری، با بیان اینکه همانند هنرمان از یاد رفته ایم، بر لزوم توجه و حمایت بیشتر متولیان امر تاکید کردند.

این هنرمندان نبود حمایتهای مالی و معنوی، عدم وجود امکانات مادی برای تولید آثار هنری، نبود پیشینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری استان، نبود تجهیزات رایانه ای، عدم حمایت رسانه ای، نبود بازار فروش برای کانونهای آگهی تبلیغاتی، نبود برنامه ای ویژه در صدا و سیما و خروج سفارشات چاپی از استان به سایر استانها، فراهم کردن شرایطی برای حضور هنرمندان جوان در عرصه های هنری را از جمله مشکلات بیان کردند.

تغییر نوع نگاه به هنرمندان، محجور نماندن هنرمندان، توجه فرهنگی جامعه به مقوله هنر، گردش اقتصادی هنر، تاسیس شعبه های انجمن خوشنویسی در محلات فقیرنشین برای عمومیت بخشیدن ابن هنر، مساعدت مکانی، استفاده از فارغ التحصیلان انجمنها در آموزش و پرورش، برگزاری جلسات و جشنواره های کشوری، ایجاد پایگاه دائمی فروش آثار هنری، به روز کردن انجمنها به تجهیزات، راه اندازی گالری مناسب جهت برپایی نمایشگاه های آثار هنری از دیگر خواسته های این هنرمندان اعلام شد.

همچنین ایجاد آرشیو استانی، چاپ کتاب عکس استان، همکاری با اعضای کانون برای چاپ و جمع آوری آرشیو عکسهای فرهنگی، هنری و اجتماعی، معرفی هنرمندان در سطح کشور و جهان، ساماندهی فارغ التحصیلان هنر استان، ایجاد دانشگاه جامع هنر، ایجاد موزه هنرهای معاصر، خرید آثار فاخرهنری هنرمندان و نصب آن در ادارات دولتی استان، تشکیل تعاونی مسکن هنرمندان، ایجاد موزه تاریخ و پرهیز از موازی کاری و صرف هزینه های استان از اهم مشکلات برشمردند.

تأسیس کتابخانه ویژه آثار هنری، فراهم شدن تسهیلات بانکی، حمایت مسئولان استانی برای حضور هنرمندان در جشنواره کشورهای خارجی، بیمه شدن هنرمندان موسیقی، ایجاد فضای نقد و مطالبه سازنده فرهنگی با تشکیل شورای برنامه ریزی غنی قرآنی، فراهم کردن بستر مناسب برای شناساندن فعالیتهای قرآنی در سطح استان از طریق مطبوعات، رسانه ها و صدا و سیما، ایجاد فضایی سازنده با طرح پرسش و پاسخ با حضور مسئولان و مدیران موسسات، در اختیار قرار دادن ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی موجود ادارات به موسسات قرآنی، کارشناسی شدن برنامه ها، آسیب شناسی مسائل، تقسیم کارها، استفاده کردن هنرمندان مورد تائید استان به عنوان رایزن فرهنگی از جمله خواسته ها بیان شد.

رعایت نازک اندیشی هنرمندان، امضای تفاهمنامه برای خرید آثار هنری برای ادارات و دیگر نهادها، ایجاد سایت ویژه اخبار فرهنگی هنری استان، به روز شدن صنعت چاپ، عدم خروج سفارشات چاپ از استان به دیگر استانها و حمایت از ناشرین و خرید ابزارها از دیگر پیشنهادات 14 نماینده موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری از دیگر خواسته های هنرمندان بود که در این مراسم مطرح شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه مجتمعهای فرهنگی هنری در سطح استان در حال ساخت است، گفت: مدیریت این پروژه های فرهنگی به چهره های فرهنگی، هنری و ادبی کارآمد سپرده می شود.

غلامرضا منتظری افزود: راه اندازی موزه هنرهای معاصر، گالری هنرمندان، احداث بزرگترین تالار فرهنگی شمال کشور، کتابخانه مرکزی و اسناد ملی را از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان در حال ساخت است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این طرحها استان گلستان آینده درخشانی را در حوزه فرهنگی و هنری خواهد داشت.

به گفته منتظری، چاپ و نشر، کانونهای آگهی تبلیغاتی، موسسات قرآنی، موسسات فرهنگی، انجمنهای مختلف فرهنگی، هنری و ادبی شامل انجمن نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، سینمایی، عکس، پویانمایی، شعر و ادبیات داستانی از جمله مراکز تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: برگزاری این نشست سرآغاز فصل نوینی در جهت رشد روز افزون فعالیت های فرهنگی هنری و ایجاد تراز فرهنگی استان در حوزه های مختلف خواهد بود.

یحیی محمودزاده، استاندار گلستان در ادامه این نشست گفت: هنرمندان به عنوان ذخایر فرهنگی کشور شناخته می شوند که می توانند در موضوع فرهنگی که به عنوان زیربنای رشد و تعالی انسان است نقش بسیار مهمی داشته باشند.

وی افزود: انسان آنچه را که می آموزد و طی می کند نشات گرفته از هویتی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است.

محمودزاده با اشاره به وجود زیباییها در جهان، خطاب به هنرمندان گفت: هنرمندان بهتر از هرکسی و به بهترین وجه می توانند این زیبایی ها را برای دیگران درک و ترسیم کرده و دیگران را به خدا نزدیک تر کنند.

استاندار گلستان با بیان اینکه هنر متعهد می تواند زیبایی و هنر را در جهان هستی به تصویر بکشد، گفت: هنرمندان می توانند با هنر متعهد به مقابله با هنر غیر متعهد بپردازند و زیباییهای جمال الهی که در هنر تجلی یافته را به تصویر بکشند.

به گفته وی، هنرمندان می توانند با درک زیبایی های الهی، در برابر هنر تهاجمی شیطان قرار بگیرند.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود، قرآن را فرهنگ وجود انسانی بر اساس آنچه که خداوند متعال آن را نازل کرده است، خواند و گفت: فرهنگ الهی و قرآنی باید در صحنه جامعه پیاده شود.

وی قرآن را اعجاز هنر دانست و افزود: هنوز هیچ انسانی نتوانسته راه به این هنر برود اما زیبایی این هنر را درک می کند و باید قرآن را جزء فرهنگ خود و فرهنگ الهی که در جامعه حاکم است، شناخت.

استاندار در زمینه مشکلات هنرمندان استان گفت: فرمانداران می توانند برای رفع مشکلات انجمن ها در شهرستانها همکاری کرده و ابزار اولیه را برای حضور هنرمندان در انجمن های مختلف فراهم کنند.

محمودزاده با اشاره به حضور تمامی انجمنها در یک ساختمان، افزود: در صورت هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان پیشنهاد داده خواهد شد.

وی رویکرد سفر سوم رئیس جمهور به استانها را رویکرد فرهنگی و اجتماعی خواند و گفت: با توجه به این رویکرد می توان مسائل و مشکلات این بخش را در این سفر مطرح کرد.

ایشان در زمینه مشکلات مالی مطرح شده توسط هنرمندان افزود: برای تقویت اعتبارات فرهنگی و هنری استان گام های برداشته خواهد شد.

وی افزود: تامین تجهیزات مورد نیاز انجمن ها با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان پیگیری خواهد شد.

محمودزاده شکل گیری بازارچه های فصلی را از برنامه های استانداری بیان کرد و گفت: با راه اندازی این مرکز مردم با زیبایی های آثار هنری هنرمندان استان آشنا خواهند شد.

وی پیگیری برای راه اندازی دانشکده هنر به عنوان یکی از مبانی اصلی ارتقای فرهنگ و هنر استان، هماهنگی با بانکهای استان برای دریافت تسهیلات، تشکیل تعاونی و حمایتهای مالی از طریق بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع) و پیگیری تشکیل اتاق فکر فرهنگی و هنری استان را از برنامه های استانداری گلستان بر شمرد و افزود: پروژه های فرهنگی استان در سفر سوم رئیس جمهور به استان مطرح خواهند شد.

استاندار گلستان در زمینه مسکن هنرمندان نیز گفت: هنرمندان می توانند با تشکیل تعاونی مسکن هنرمندان از تسهیلات مسکن مهر بهره مند شوند.