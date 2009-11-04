به گزارش خبرنگار مهر، قطنامه‌ راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که در پایان مراسم امروز چهارشنبه 13 آبان مقابل لانه سابق جاسوسی قرائت شد به این شرح است .

"بسم‌الله الرّ حمن الرّحیم "

یا أَیهَا الَّذینَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُم أَولِیاءَ تُلقُونَ إِلَیهِم بِالمَوَدَّهِ



ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید،‌هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته و طرح دوستی با آنها افکنید.

(سوره ممتحنه آیه یک)

13 آبان نمادی از استکبارستیزی، مقابله با استبداد ستم‌شاهی و پایداری ملّتی بزرگ در راستای تحقّق ارزش‌های اسلامی است.



تبعید حضرت امام راحل (رحمه‌الله علیه)از ایران در سال 1343، کشتار وحشیانه دانش‌آموزان و دانشجویان در سال 1357 توسط رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 سه حادثه تاریخ‌سازی است که حرکت ملّت ایران در راستای شکل‌دهی نهضت عدالت‌خواهی و بیداری جهانی علیه سلطه‌گران و مستکبران عالم را تقویت و تثبیت کرد.



13 آبان ماه فرصت بسیار مغتنمی برای نمایش خشم مقدّس آحاد ایرانیان علیه استکبار زورگویان می‌باشد. اینک در شرایط حساس و خطیر کنونی که استکبار جهانی و دشمنان قسم‌خورده ملّت ایران از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود در میدان جنگ نرم علیه انقلاب و نظام اسلامی به صحنه آورده است، ما شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری یوم‌الله 13 آبان، روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی با فریادی رسا و یکپارچه مواضع خود را به جهانیان اعلام می‌نمائیم:



1ـ ملّت مبارز و نستوه ایران اسلامی به ویژه نسل جوان امروز که به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از آنچنان انگیزه‌ ایمانی برخوردار بوده که اگر از انگیزه‌ی جوانان اول انقلاب بیشتر نباشد، کمتر نیست و مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات و تحریم‌های آمریکا و سایر قدرت‌های زورگو و سلطه‌گر را رمز پیروزی دانسته و به پیروی از رهنمودهای ماندگار حضرت امام خمینی (رحمه‌الله علیه) و معظم له صریحاً اعلام می‌کنیم تا هنگامی که آمریکا مداخله در امور داخلی ایران را همچنان سرلوحه سیاست خارجی خود می‌داند و از هر گونه توطئه علیه اسلام و انقلاب فروگذار نمی‌نماید هیچ‌گونه مذاکره و رابطه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه آمریکا را همچنان دشمن شماره یک ملّت ایران و مظلومان جهان می‌دانیم.



2ـ ما شرکت‌کنندگان در این همایش بزرگ ضد استکباری وحدت و اتّحاد را اصلی‌ترین سرمایه فناناپذیر در برابر توطئه‌های تمام نشدنی نظام سلطه می‌دانیم. وحدت، همگرایی و وفاق ملّی را حول محور ولایت فقیه و رهبر معظّم انقلاب اسلامی و تمسک به آموزه‌های ماندگار امام راه حل دانسته و بر ضرورت تعمیق و گسترش آن در جامعه به ویژه نخبگان حوزه و دانشگاه، دانشجویان و جوانان برومند این سرزمین الهی تأکید می‌نمائیم.



3ـ ملّت بزرگ ایران حماسه‌آفرینی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را که مشارکت سیاسی بی‌نظیر در جهان محسوب می‌گردد، افتخار ملّی دانسته و هر گونه رفتار، موضع‌گیری و اقدامی را که پایه‌های جمهوریت و اسلامیت نظام را زیر سؤال ببرد و دشمنان قسم‌خورده ملّت را شاد نماید به شدت محکوم نموده و به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، "آمریکائی‌ها به برخی مسائل و غائله‌های بعد از انتخابات دل خوش نکنند زیرا جمهوری اسلامی ایران عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از این حرف‌ها است و نظام اسلامی بر حوادث بسیار سخت‌تر از این مسائل هم فائق آمده است " و لذا این فرموده رهبری موضع قاطع ملت ایران است.



4- دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را حق مسلّم ملّت ایران دانسته و از دولت و مسئولان نظام می‌خواهیم با اقتدار از منافع و مصالح ملّی کشور در مذاکرات دفاع نموده و با طرح هر گونه سازش یا انفعال در این زمینه به شدّت برخورد نمایند.



5ـ ما ملّت ظلم‌ستیز ایران با ستایش نهضت بیداری اسلامی در اقصی نقاط جهان و تجلیل از مقاومت و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم جعلی صهیونیستی، جنایات اشغالگران ستم‌پیشه در کشورهای اسلامی فلسطین، عراق و افغانستان و توطئه‌های شوم علیه لبنان و حزب‌الله سرافراز را محکوم و با تأکید بر ضرورت همبستگی و وحدت امّت اسلامی و تداوم مقاومت به عنوان تنها راه نجات از چنگال تجاوزگران به سرزمین‌های اسلامی، حمایت خود را از ملّت‌های ستمدیده این کشورها اعلام می‌داریم.



6ـ ما دانش‌آموزان و دانشجویان و دانشگاهیان شرکت کننده در تظاهرات روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان ماه را نماد فریاد و نفرت فراگیر ایرانیان علیه شیطان بزرگ و سیاست‌های استکباری آمریکای جهانخوار و سلطه‌گر می‌دانیم و هر گونه حرکت و شعاری که بخواهد این اراده مقدّس را به انحراف بکشاند، اقدامی مخالف مصالح اسلام و فلسفه وجودی این روز تاریخی دانسته و ‌آن را به شدت محکوم می‌کنیم.



7ـ ما شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان ماه، همراه با سایر آحاد و اقشار ملّت موحّد، انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی، ضمن میثاق مجدد با آرمان‌های بلند حضرت امام (رحمه‌الله علیه) و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیعت راستین خود با رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را تجدید و با اعلام حمایت از قوای سه گانه (دولت، مجلس و قوه قضائیه) بر لزوم گسترش تلاش‌های معطوف به اقتدار علمی و نهضت نرم‌افزاری کشور در راستای منویات مقام معظّم رهبری تأکید می‌کنیم.



والسلام علیکم و رحمة‌‌الله و برکاته

چهارشنبه سیزدهم آبان ماه 1388 ه‍جری شمسی

مصادف با 16 ذی‌القعده 1430 ه‍جری ‌قمری

مطابق با 4 نوامبر 2009 میلادی



مرگ بر آمریکا ـ مرگ بر انگلیس

مرگ بر اسرائیل ـ مرگ بر استکبار