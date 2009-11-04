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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

امام جمعه اهل سنت جاسک:

جامعه اهل سنت نیز در کنار ملت ایران و رهبر انقلاب اسلامی ایستاده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت جاسک گفت: جامعه اهل سنت نیز در کنار ملت ایران و رهبر فقید انقلاب اسلامی ایستاده است و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم.

شیخ محمد عقیل شیحکی در گفتگو با خبرنگار مهر در جاسک، در حاشیه مراسم راهپیمایی روز 13 آبان ماه در شهرستان جاسک افزود: جامعه اهل سنت شهرستان جاسک برای مخالفت با هرگونه سوء استفاده عاملین داخلی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و جلوگیری ار نیات شوم استکبار برای فاصله انداختن در بین اقوام و مذاهب کشور اسلامی ایران، در این راهپیمائی شرکت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در راهپیمایی شرکت کرده ایم تا به جهانیان نشان دهیم که جامعه اهل سنت نیز در کنار ملت ایران و رهبری فقید انقلاب اسلامی ایستاده است و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم.

امام جمعه اهل سنت شهرستان جاسک افزود: با صدای بلند اعلام می کنیم که ریشه تمام گرفتاری های جهان ناشی از اعمال کشور آمریکا و دیگر کشورهای وابسته به آمریکاست.

امام جمعه اهل سنت جاسک تصریح کرد: وحدت تمامی اقوام ایرانی این اجازه را به سودجویان داخلی و خارجی نخواهد داد که انقلاب اسلامی را با انحراف بکشانند.

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، مردم شهید پرور شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان با لبیک به ندای رهبری در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند حضور پرشور دانشجویان و دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان در شهرستان جاسک بی سابقه بود و با شکوه تر از سالهای قبل انجام شد.

حضور چشمگیر جامعه اهل سنت در این راهپیمایی، فارغ از هرگونه نگاه، جواب دندان شکنی به استکبار جهانی و توطئه گران بود.

کد مطلب 977280

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