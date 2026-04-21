به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی گرگیج عضو برجسته روحانیت اهل‌سنت جاسک عصر سه شنبه در نشست مشترک علمای شیعه و اهل‌سنت جاسک که در محل مدرسه امام ابوحنیفه برگزار شد، با تحلیل تاریخی عملکرد استکبار، اظهار داشت: تاریخ گواه است که این‌ها نه بر مسلمان رحم کردند و نه بر غیرمسلمان؛ هرجا منافعشان اقتضا کرد، دست به استعمار و استثمار زدند. انگلیسی‌ها کمپانی هند شرقی را در حالی تأسیس کردند که قدرت در دست اکثریت هندو بود، اما برای آن‌ها دین مهم نبود؛ هدفشان غارت ثروت‌های دنیا بود تا ابرقدرت شوند.

‌وی با اشاره به پیشینه دولت آمریکا، افزود: این دولت بی‌تمدن و نوکیسه پیشینه‌ای ندارد. بومیان آن سرزمین را سر بریدند و اروپایی‌های مهاجر بر آن مسلط شدند. آن‌ها حتی تا همین صد سال پیش به سیاه‌پوستان اجازه رای دادن نمی‌دادند و آن‌ها را بشر نمی‌دانستند. از کشوری با این برگ‌های سیاه تاریخی، چه انتظاری برای حقوق بشر امروز دارید؟ در همین دوران ما، علیه مسلمانان چندین جنگ به راه انداختند؛ از تهاجم به افغانستان و درگیری‌های بالکان و تاجیکستان گرفته تا اشغال عراق و جنایات در غزه و فلسطین. ما باید با چشم باز و فراتر از دیدگاه‌های سیاسی، از کانال انسانیت و انصاف نگاه کنیم که دنیای غرب هیچ کادویی برای بشر امروز نپیچیده است.

‌این عالم اهل‌سنت با تبیین علت دشمنی‌ها با ایران گفت: دعوا سر توان نظامی است؛ در دنیایی که قانون جنگل حاکم است، هر کس ضعیف باشد مورد ستم قرار می‌گیرد. دیدید که با سوریه و لیبی چه کردند؟ به بهانه سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کردند، یک میلیون انسان را کشتند و زیرساخت‌ها را نابود کردند، در حالی که هیچ سلاحی پیدا نشد. جنگ آن‌ها با ما بر سر نفت، معادن و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک ایران در میان خلیج فارس و دریای عمان است.

‌گرگیج با اشاره به توطئه اخیر دشمن برای ضربه به ارکان نظام تصریح کرد: دشمن فکر می‌کرد با هدف قرار دادن رأس هرم قدرت در ایران و ترور رهبری، کشور ظرف دو سه روز فرو می‌پاشد. برخی که تحت تأثیر تبلیغات دروغین رسانه‌هایی مثل اینترنشنال بودند هم فکر می‌کردند کار تمام است؛ اما ایران یک زمین بی‌صاحب نیست که با ده نفر جمع کردن تصاحب شود. ایران کشوری با فناوری، امکانات دفاعی بسیار قوی و مهم‌تر از آن، مردمانی است که پشت خاک و میهن خود ایستاده‌اند.

وی در پایان با اعلام وفاداری جامعه اهل‌سنت به مقام معظم رهبری تأکید کرد: امروز دشمن و رژیم صهیونیستی که زورش به تنهایی نمی‌رسید، به دامن آمریکا متوسل شده و در بن‌بست گیر کرده است. جامعه اهل‌سنت جاسک از همان ابتدای این وقایع، ضمن ابراز تأثر شدید از شهادت رهبر فقید و فرزانه، انسجام خود را اعلام کرده و اکنون نیز پای در رکاب رهبر عزیز، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستند. ما نه یک گام به عقب گذاشته‌ایم و نه در آینده عقب خواهیم نشست و تا پای جان برای حفاظت از این مرز و بوم ایستاده‌ایم.