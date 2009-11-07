خانه شهدا و مناطق آسیب دیده جنگ تحمیلی در میراث فرهنگی ثبت می شود

نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آثار فیزیکی دوران دفاع مقدس شامل خانه شهدای شاخص شهرستان کرج، مناطق آسیب دیده جنگی و بمباران شده در اداره میراث فرهنگی کرج ثبت می شود.

وی افزود: خانه شهدای شاخص غرب استان تهران، موقعیت حرم شهدای گمنام در نقشه گردشگری کرج و شناسایی و ثبت نقاط بمباران شده این منطقه در دوران جنگ تحمیلی از جمله آثاری است که به ثبت خواهد رسید.

ادیبی خاطرنشان کرد: طبق توافقات انجام شده با میراث فرهنگی کرج سایر آثار مربوط به دوران دفاع مقدس که این دو نهاد تصویب کنند در آن اداره به ثبت خواهد رسید.

وی یادآور شد: در جلسه مشترکی که بین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج برگزار شد، ظرفیتهای همکاری میان این دو نهاد مورد بحث و تبادل قرار گرفت.