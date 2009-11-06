به گزارش خبرنگار مهر، "کتاب قانون" داستانی آشنا را روایت میکند، نویسنده از کلیشهها استفاده میکند تا به روایتی غیر کلیشهای درباره بیگانهای برسد که هر چه تلاش میکند نمیتواند در دل جامعه سنتی و باورهای ناکارآمد و کهنهاش نفوذ کند. "کتاب قانون" قصه آشنایی یک کارمند ایرانی با زنی مسیحی و لبنانی است، تا اینجا ماجرا ساده و تکراری است و همان طور که بیننده انتظار دارد، این آشنایی به عشق میانجامد.
اما آنچه "کتاب قانون" را در مسیری خلاف عادت تماشاگر ایرانی قرار میدهد، فرجام این عشق است. مواجهه زن (دارین حمسه) با خانواده رحمان (پرویز پرستویی) تصویری که ما از فرهنگ ایرانی داریم میشکند و ما را در برابر آئینهای قرار میدهد که زشتیهایمان را عیان میکند، تصویر کاریکاتورگونی که میری در فیلمش از تعصبها و باورهای غلط این جامعه در حال گذار ارائه میدهد برای تماشاگر ملموس است.
دارین حمسه در نمایی از "کتاب قانون"
میری در"کتاب قانون" سعی کرده در نوع شوخیها و طنز تجربهای متفاوت با بیشتر کمدیهای سینمای ایران داشته باشد، فیلم شوخیهای کلامی بسیار دارد که به دلیل هوشمندی نویسنده (محمد رحمانیان) در طراحی آنها شیرین از کاردرآمده و تازگی دارد، موقعیتهای کمیک هم خلاقانه شکل گرفتهاند. "کتاب قانون" در مجموع فیلمی است که میتواند بیننده را با خود همراه کند و البته آنهایی را که چندان از انتقاد خوششان نمیآید به این نتیجه قطعی برساند که کارگردان و نویسنده همه آداب و عادات جامعه ایرانی را به سخره گرفتهاند!
* بازیگران
پرویز پرستویی پیش از این در فیلم سینمایی "پاداش سکوت" با مازیار میری همکاری کرده بود او در "کتاب قانون" پس از مدتها از قالب نقشهای مثبت و جدی همیشگی فاصله گرفته است، پرستویی گزینه مناسبی برای بازی در نقش مردی میانسال بوده که اولین مواجههاش با عشقی زمینی زندگیاش را دگرگون میکند.
مردی که در خانوادهای سنتی و زیر سایه زن سالاری پنهان شده و قدرت مبارزه با این فضا را ندارد، حضور او به فیلم گرما داده به جز سکانس پایانی که مثل همیشه آب به چشم میآورد و دلتنگیاش را از دوری از عشق به نمایش میگذارد، دارین حمسه که پیشتر در فیلم سینمایی "تولدی دیگر" نقشآفرینی کرده انتخاب مناسبی برای این نقش بوده و برخلاف بیشتر بازیگران عرب با استعداد است و با فضای فیلم به خوبی همراه شده است.
بازیگران نقشهای فرعی هم به درستی انتخاب شدهاند، داود فتحعلی بیگی، نگار جواهریان، روشنک عجمیان و مهرداد ضیایی حضوری قابل قبول در فیلم دارند، میری به کارگردانی تبدیل شده که بازیهای فیلمهایش تاثیرگذار هستند و میتوان انتظار داشت که بازیگران در فیلمهایش نقش آفرینی متفاوتی با کارنامهشان داشته باشند.
*امتیازهای فیلم
نام محمد رحمانیان نویسنده فیلمنامه "کتاب قانون" انتظارها از فیلمنامه را بالا میبرد و فیلم میتواند به این انتظارها پاسخ مثبت بدهد، "کتاب قانون" مانند بیشتر نمایشنامههای رحمانیان بعد انتقادی قوی دارد، طنز در آن عمیق است و فقط برای سرگرمی و تفریح مخاطب نیست. همکاری میری با رحمانیان باعث شده فیلم به یکی از بهترینهای کارنامه این فیلمساز تبدیل شود.
کارگردانی میری در این فیلم نشان دهنده توانایی و تسلط او بر ابزار است، آنهم در فضایی دور از فیلمهای دیگر این کارگردان، کارگردانی که پس از "قطعه ناتمام" و "به آهستگی" از فضای هنری فاصله گرفته بود و در "پاداش سکوت" گرفتار شعارزدگی شده بود در "کتاب قانون" به سمت فضایی تازه و مفرح آمده، او بدون این که حضور خود و توانایی تکنیکیاش را به رخ بکشد به روایت ساده و بدون لکنت قصهاش توجه کرده است.
زوج دارین حمسه و پرویز پرستویی و لوکیشنهای چشمنواز لبنان از جذابیتهای فیلم تازه این کارگردان هستند، کارگردانی که با هر فیلم در مسیری تازه قرار میگیرد و با هر فیلم پختهتر میشود. مازیار میری با "کتاب قانون" به مسیری جدید پا گذاشته است.
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