فهرست دوم کالاهای وارداتی فاقد استاندارد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی گفت : از روز شنبه 16آبان ماه جاری ازثبت سفارش این گروه از کالاها جلوگیری می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد : ممنوعیت واردات کالاهای غیرکیفی با هدف حفظ حقوق عامه مردم و توجه به حقوق مصرف کنندگان را از عمده ترین دلایل اعلام لیست کالاهای غیر کیفی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده کالاهای وارداتی فاقد کیفیت از گمرکات استان تهران و خوزستان وارد کشور می شود ،افزود: اسامی واردکنندگان این کالاها و مشخصات کامل آنها در سازمان توسعه تجارت ایران موجود و جزو سوابق آنها نگهداری می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت به این وارد کنندگان هشدار داد که از تکرار واردات این قبیل کالاها خودداری کنند.

افقهی معتقداست : سلامت جان و مال مردم و جلب اطمینان آنها به مراتب مهم تر از سودهای کذایی و گذرا ناشی از تجارت غیراخلاقی است.

رئیس کارگروه مدیریت واردات کشور درخصوص مجازاتهای در نظر گرفته شده وارد کنندگان کالای غیر کیفی گفت : چنانچه این افراد به صورت عمدی یا سهوی اقدام به تکرار این اقدامات کنند با مجازاتی همچون محرومیت موقت یا دائم از فعالیت های تجاری و ابطال کارت بازرگانی و معرفی به مراجع قضایی مواجه خواهند شد .

وی همچنین گفت: با تدوین و اجرای الزام برچسب گذاری "ایران کد" بر روی کالاهای وارداتی و با رهگیری، با کالاهایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود در آینده نزدیک برخورد خواهد شد.

افقهی ارزش سالانه تجارت کالاهای تقلبی و فاقد استاندارد را افزون بر 200 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود : بیش از 80 درصد این کالاها توسط چین تولید می شود.

وی گفت : کالاهای بی کیفیت علاوه بر مشکلات زیست محیطی فاقد ضمانت نامه و استانداردهای اجباری هستند که این مساله درخصوص محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی که آزمایشات لازم در مورد ترکیبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زیانبارتری دارد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در جلوگیری از خرید کالاهای بی کیفیت گفت: سازمان توسعه تجارت ایران مصمم است با جدیت و با همکاری نهادهای مرتبط ، با هر گونه اختلال در امر تجارت و سودجویی عده ای تاجر نما برخورد کند.

افقهی افزود: هر چند که بخش عمده کالاهای فاقد کیفیت به صورت غیررسمی وارد کشور می شود اما تلاش برآن است با اطلاع رسانی صحیح و بموقع به مردم از تجارت این قبیل کالاها جلوگیری کرده یا آن را به حداقل رساند.

این مقام مسئول از مصرف کنندگان خواست با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir کارشناسان این سازمان را در شناسایی نام و نشان تجاری کالاهای فاقد کیفیت و عوامل توزیع و فروش یاری کنند.

وی در باره گروه دوم کالاهای غیرکیفی گفت : این کالاها از کشورهای چین ،هند ،قزاقستان و آلمان وارد ایران شده اند. فهرست کلیه کالاهای غیر کیفی به شرح ذیل است:

1- از کشور چین :

- انواع اسباب بازی با نام تجاری Animal World

- انواع اسباب بازی با نام تجاری Perety Doll

- انواع اسباب بازی وست پارکینگ با نام تجاری 2228

- انواع سرپیچ با نام تجاری VEM

- لامپ خودرو با نام تجاری MP Sport

- هویه برقی با نام تجاری Proskit

- پنکه سقفی با نام تجاری MAHPOOYA

- انواع باتری با نام تجاری TIANQIU

- نوت بوک تقلبی مدل 498 NR

- انواع نوت بوک با نام تجاری تقلبی SONY

- شمع خودرو با نام تجاری NGK

- جاروبرقی با نام تجاری HUGEL

- انواع دیگ زودپز با نام تجاری TUNA

- انواع عینک شنا، (دارای اثرات بسیار مخرب بر سطح بینایی افراد) با نام تجاری JIELAI

- انواع کولر گازی با نام تجاری ELECTROLUXE

- انواع مایکروفر با نام تجاری تقلبی ELECTROLUX

- انواع چندکاره برقی با نام تجاری MICROMAXX



2-از کشور هند:

- انواع تیوپ با نام تجاری BALANCE

3- از کشور قزاقستان

- انواع ورق فولادی سرد نوردیده با نام تجاری FERCOMETEL

4-از کشور آلمان

- انواع آبمیوه گازدار با نام تجاری ROBBY BUBBLE

براساس دستور وزیر بازرگانی دولت دهم کمتر از یکماه پیش لیست نخست کالاهای وارداتی فاقد کیفیت به ایران اعلام و قرار شد این رویه ادامه یابد.