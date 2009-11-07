تیم فوتبال "پوهانگ استیلرز" کره جنوبی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 13:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه ملی شهر توکیو ژاپن برگزار شد که طی آن تیم فوتبال پوهانگ استیلرز کره جنوبی با برتری 2 بریک مقابل الاتحاد عربستان به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

صحنه شادی بازیکنان پوهانگ بعد از کسب قهرمانی آسیا

در این بازی جذاب و تماشایی که با قضاوت "کریستوفر بریزمتیو" از استرالیا برگزار شد، تیم پوهانگ توسط بیونگ جون(57) و استیویکا ریستیچ (66) به گل رسید و زننده تک گل پوهانگ نیز محمد نور بود که در دقیقه 74 دروازه تیم کره‌ای را گشود.

تیم پوهانگ با این پیروزی برای سومین بار عنوان قهرمانی معتبرترین جام باشگاهی قاره کهن (یک بار لیگ قهرمانان و 2 بار جام باشگاه‌های آسیا) را بدست آورد و از این حیث سرآمد دیگر تیم‌های آسیایی شد.

بازیکنان پوهانگ در حال شادی با جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا

قبل از این استقلال ایران عنوان پرافتخارترین تیم آسیا را در اختیار داشت که با این قهرمانی تیم کره ای رکورد آبی های ایران هم شکسته شد.