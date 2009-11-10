به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "نازبالش" به موضوع بیدار شدن یک ساعت قدیمی و از کار افتاده در نقطه متروکی از یک شهر افسانه‌ای پرداخته است. در واقع هوشنگ مرادی کرمانی تازه‌ترین رمانش را در ژانری تخیلی نوشته است.

بر اساس این قصه یک پسر بچه - قهرمان اصلی داستان - تصادفاً تخم کدویی را می‌خورد که برایش هوش‌آور است و بعد از آن چیزهایی می‌بیند که تا آن زمان دیگران ندیده‌اند. او در وهله اول این ساعت را می‌بیند و تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد.

انتشارات معین به تازگی "نازبالش" 160 صفحه‌ای هوشنگ مرادی کرمانی را برای اخذ مجوز نشر به وزارت ارشاد سپرده است.

خبر دیگر از آثار مرادی اینکه "قصه‌های مجید" کتاب مشهور این نویسنده کرمانی به چاپ بیست و یکم رسید. ویراست جدید این کتاب که هم اکنون در زیر چاپ است تا آخر هفته جاری از صحافی خارج می‌شود و از اول هفته آینده در کتابفروشیهای کشور توزیع می‌شود.

همچنین کتاب "شما که غریبه نیستید" که دربردارنده خاطرات شخصی بخشی از زندگی اوست تجدید چاپ شده و به زودی چاپ دوازدهم آن عرضه می‌شود.

خبر دیگر اینکه به زودی چاپ چهاردهم کتاب "مربای شیرین" و چاپ دوازدهم کتاب "تنور و داستان‌های دیگر" مرادی کرمانی توسط همین ناشر روانه بازار می‌شود.

عمده شهرت هوشنگ مرادی کرمانی 65 ساله بابت کتابهایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته‌ است. او تا کنون توانسته افتخاراتی مانند جایزه جهانی اندرسن (1986)، جایزه کتاب سال کودکان و نوجوانان اتریش (1994)، جایزه خوزه مارتینی (1995)، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر (1372) و جایزه مهرگان ادب را نصیب خود کند.

برخی آثار مرادی کرمانی به زبان‌‏هایی مانند هندی، عربی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، هلندی و فرانسوی ترجمه شده است.