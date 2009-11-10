سه میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی سعادتی ظهر سه شنبه در همایش آشنایی با استاندار و طرح طاها با اشاره به اینکه طرح طاها به معنای طرح اجرای هماهنگ استاندارد است، افزود: در سال جاری اعتباری ویژه جهت اجرای این طرح اختصاص یافته که باید در جهت جذب این اعتبار اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه اداره استاندار و تحقیقات صنعتی بیرجند در سال 1371 با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت تاسیس شد، عنوان کرد: این اداره در سال 1373 تحت سرپرستی مشترک آغاز به کار کرده است.

سعادتی به وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات تدوین و اجرای استاندارد اشاره کرد و بیان داشت: تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع، ترویج استاندارد ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی از جمله این وظایف هستند.

مدیرکل استاندارد و تحقییقات صنعتی خراسان جنوبی همچنین کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، ترویج سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش و آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوطه اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم را از جمله وظاف این موسسه ذکر کرد.

مسئول اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی نیز در این همایش گفت: با توجه به اینکه طرح جامع اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری، در کنار نقاط قوت و نتیاج مثبت خود، دارای زمینه هایی برای بهبود است، بنابراین طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها) به منظور تقویت نقاط قوت و رفع کاستی های طرح جامع تدوین شده است.

محمد اکبری هدف از اجرای این طرح را انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور استاندارد سازی، ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه، اعتمادسازی و توجه جامعه به کیفیت قابل قبول عنوان کرد.

اکبری در پایان بازدید مستمر و منظم طبق دستورالعمل های ابلاغی و برنامه زمان بندی شده از واحدهای تولیدی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری، تشکیل کمیته های علائم جهت صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های اجباری نظارت و نمونه برداری از مراکز عرضه، توزیع و تمرکز کالا و ... را از مهمترین فعالیتهای بخش اجرای استاندارد و کنترل کیفیت این اداره کل ذکر کرد.