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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

در سال جاری؛

سه میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی اختصاص یافت

سه میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی از اختصاص اعتباری بیش از سه میلیارد ریال به اجرای طرح طاها در سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی سعادتی ظهر سه شنبه در همایش آشنایی با استاندار و طرح طاها با اشاره به اینکه طرح طاها به معنای طرح اجرای هماهنگ استاندارد است، افزود: در سال جاری اعتباری ویژه جهت اجرای این طرح اختصاص یافته که باید در جهت جذب این اعتبار اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه اداره استاندار و تحقیقات صنعتی بیرجند در سال 1371 با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت تاسیس شد، عنوان کرد: این اداره در سال 1373 تحت سرپرستی مشترک آغاز به کار کرده است.

سعادتی به وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات تدوین و اجرای استاندارد اشاره کرد و بیان داشت: تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع، ترویج استاندارد ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی از جمله این وظایف هستند.

مدیرکل استاندارد و تحقییقات صنعتی خراسان جنوبی همچنین کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، ترویج سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش و آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوطه اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم را از جمله وظاف این موسسه ذکر کرد.

مسئول اجرای طرح طاها در خراسان جنوبی نیز در این همایش گفت: با توجه به اینکه طرح جامع اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری، در کنار نقاط قوت و نتیاج مثبت خود، دارای زمینه هایی برای بهبود است، بنابراین طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها) به منظور تقویت نقاط قوت و رفع کاستی های طرح جامع تدوین شده است.

محمد اکبری هدف از اجرای این طرح را انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور استاندارد سازی، ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار، ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه، اعتمادسازی و توجه جامعه به کیفیت قابل قبول عنوان کرد.

اکبری در پایان بازدید مستمر و منظم طبق دستورالعمل های ابلاغی و برنامه زمان بندی شده از واحدهای تولیدی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری، تشکیل کمیته های علائم جهت صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های اجباری نظارت و نمونه برداری از مراکز عرضه، توزیع و تمرکز کالا و ... را از مهمترین فعالیتهای بخش اجرای استاندارد و کنترل کیفیت این اداره کل ذکر کرد.

کد مطلب 980778

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