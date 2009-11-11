بیمارستان پرفسور سمیعی در غرب تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی موذن، مشاور عالی و مدیرکل دفتر شهردار تهران اعلام کرد: در دهمین جلسه هیئت مدیره موسسه بین المللی سلامت پرفسور سمیعی مقرر شد تا مرکز آموزشی – درمانی موسسه بین المللی پرفسور سمیعی در منطقه 22 شهرداری تهران احداث شود.

وی گفت: این مرکز با همکاری سازمان های دولتی و خیرین احداث خواهد شد و پس از آن نیز کار تجهیز مرکز توسط موسسه بین المللی سلامت انجام می گیرد و شرکت شهر سالم شهرداری نیز به نمایندگی از شهرداری تهران بر انجام پروژه نظارت داشته و در تمامی جلسات مربوطه حضور خواهد داشت.

موذن افزود: پروژه مرکز بهداشتی آموزشی موسسه سلامت پرفسور سمیعی در زمینی به مساحت 30 هزار متر احداث می شود زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه 18 ماه تعیین شده است که با کمک جمعی و جذب مشارکت خیرین عملی خواهد شد.

وی با اشاره به در نظر داشتن دو وجه آموزشی و درمانی در این مرکز گفت : نقشه های این مرکز آموزشی – درمانی با الگوبرداری از انستیتو بین المللی اعصاب (INI) در کشور آلمان تهیه شده است و مجمعی از مهندسین آرشیتکت داخلی با همکاری مسئولین شهر هانوفر آلمان کار تهیه نقشه های این مرکز را عهده دار خواهند بود.