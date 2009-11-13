ورود اوباما به ژاپن / تظاهرات ضد آمریکایی در توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هواپیمای ویژه ریاست جمهوری آمریکا در فرودگاه هانیدا توکیو به زمین نشست.



انتظار می رود باراک اوباما که امروز اولین سفر رسمی خود را به ژاپن انجام می دهد، تا ساعات دیگر، مذاکرات خود را با یوکیو هاتویاما نخست وزیر این کشور آغاز کند.



اوباما عصر شنبه، توکیو را به مقصد سنگاپور برای شرکت در نشست اقتصادی اتحادیه کشورهای آسیا و اقیانوس آرام ترک کند.



رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به چین و کره جنوبی سفر خواهد کرد.



این درحالی است که مردم ژاپن با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی به استقبال سفر اوباما رفتند.



به گزارش العربیه، صدها ژاپنی با برگزاری تظاهرات در برابر سفارت آمریکا در توکیو خواستار عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان و تعطیل شدن پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا و پایان یافتن تنش در شبه جزیره کره شدند.



ادامه حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن با مخالفت شدید مردم این کشور روبرو شده و تا کنون اعتراضهای گسترده ای علیه پایگاه نظامی اوکیناوا صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 47 هزار نظامی آمریکایی در خاک ژاپن مستقر هستند که بخش اعظم آنان در این پایگاه به سر می برند.

گفتنی است توکیو و واشنگتن در سال 2006 توافق کردند که پایگاه اوکیناوا در آینده نزدیک به مکانی دیگر در خاک ژاپن منتقل شود با این حال دولت جدید ژاپن خواستار تغییراتی در این توافق شده است.