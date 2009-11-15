ساخت دستگاه مافوق صوت برای تولید نانوپودرها توسط محققان کشور

علیرضا شهیدی مدیر تحقیق و توسعه فناوری شرکت مافوق صوت در گفتگو با خبرنگار مهر زمینه فعالیت این شرکت را ساخت دستگاههای "اولتراسونیک" قدرت و عملگرهای (دستگاههای هوشمندی که توانایی ماموریتهای مورد نظر را دارند) نانومتری دانست و افزود: این دستگاه با نام دستگاه "اولتراسونیک" طراحی و ساخته شده است که برای مخلوط کردن ذرات نانومتری در مذاب آلومینیوم به منظور تولید کامپوزیتهای فلزی آلومینیوم به کار می رود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه اولتراسونیک (مافوق) تولید شده به منظور افزایش استحکام آلومینیوم به کار می رود، اظهار داشت: اولتراسونیک به دستگاههای مافوق صوت گفته می شود که قادر هستند فرکانسهای از 40 کیلوهرتز تا چندین مگاهرتز را منتقل کنند. امواجی که با این فرکانسها ارسال می شود برای مواردی چون سنجش میزان فاصله، سنجش میزان عمق یک مخزن، همگن کردن مواد مذاب و تست قطعات صنعتی به کار می رود.

شهیدی با اشاره به دستگاههای موجود اضافه کرد: دستگاههای موجود به دلیل اینکه فرکانسهای آنها تغییر می کنند، توانایی لازم برای اعمال انرژی مافوق به مذاب را ندارند ولی این دستگاه به صورت مولتی فرکانس طراحی شده است که می تواند با تغییر فرکانس خود را با محیط سازگار و اعمال نیرو کند.

وی به بیان کاربردهای این دستگاه پرداخت و خاطرنشان کرد: اولتراسونیک کاربردهای وسیعی دارد. از این سیستم می توان در صنعت متالورژی و افزایش استحکام آلومینیوم استفاده کرد. همچنین در افزایش سرعت واکنشها و تولید و سنتز نانو پودرها کاربرد دارد.

این محقق به مزایای دستگاه طراحی شده اشاره کرد و ادامه داد: دستگاههای مرسوم توانایی اعمال نیرو به مذاب ندارند از این رو قادر به ادامه کار خود نیستند ولی این دستگاه مولتی فرکانس و دارای فرکانس حداقل 50 کیلو هرتز است. ضمن آنکه دارای حالت ارتعاشی است و توسط کامپیوتر کنترل می شود. درایور این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که تغییرات فرکانسی را تشخیص می دهد و خود را با آن سازگار می کند.