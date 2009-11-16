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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

فیلم جدید ون سنت در مرحله پیش‌تولید است

فیلم جدید ون سنت در مرحله پیش‌تولید است

چین هان بازیگر سنگاپوری به تازه‌ترین تجربه کارگردانی گاس ون سنت می‌پیوندد که در مرحله پیش‌تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد هان به فهرست بازیگران فیلم شامل میا واسیکوفسکا، هنری هاپر و ریو کیس می‌پیوندد تا در فیلم جدید ون سنت که هنوز نامی برای آن برگزیده نشده است نقش‌آفرینی کند.

این فیلم در دو استودیو ایمیجین انترتینمنت و کلمبیا پیکچرز تولید خواهد شد. فیلمنامه جیسن لیو داستان عشق دو نوجوان است که اکسیر جاودانگی را کشف کرده‌اند. چین هان در این فیلم نقش پزشکی را ایفا می‌کند که اکسیر را از این دو نوجوان می‌رباید.

ران هاوارد، برایان گریزر و برایس دالاس هاوارد تهیه‌کنندگی فیلم را بر عهده خواهند داشت. هان پیش از این در "شوالیه تاریکی" و "2012" نقش‌هایی کوتاه بازی کرده بود. به گفته ون سنت فیلمبرداری فیلم جدید اوایل سال 2010 آغاز خواهد شد.

گاس ون سنت فیلمساز معتبر آمریکایی پیش از این فیلم‌های ستایش‌شده "ویل هانتینگ خوب"، "فیل"، "پارک پارانوئید" و "میلک" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 984599

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