گردانهای عاشورا و الزهرا به دوگردان تخصصی تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اخبار درخصوص عملکرد گردانهای عاشورا و الزهرای نیروی مقاومت بسیج به هنگام بحران، شنیده شده است که این دو گردان قرار است از این پس در قالب نیروهای تخصصی سازمان دهی شوند تا به هنگام بحران و تهدیدات نرم از سوی دشمنان به صورت تخصصی وارد عمل شوند.

این راهکار جدید بیشتر برای نیروهای بسیجی در وزارتخانه ها است تا در شرایط بحرانی بتوان از این نیروها برای کاهش آسیب پذیری در وزارتخانه های مربوطه استفاده کرد.

از این پس براساس این طرح جدید نیروهای بسیجی گردانهای عاشورا و الزهرا علاوه بر آمادگی نظامی ، آموزش های تخصصی دیگر نیز در زمینه های مختلف جنگ نرم خواهند دید.

تهدیدات نرم و یا همان جنگ از نوع چهارم که بیشتر در قابل جنگ های سایبری نمود یافته است ، امروزه جایگزین جنگ مسلحانه و جنگ های سرد شده ، که جمهوری اسلامی ایران نیز همواره مورد تهدید این نوع جنگ ها است.