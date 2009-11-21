فیلمبرداری "دوباره پرواز کن" در اهواز ادامه دارد

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری از پنج‌شنبه در جنوب شروع شد و گروه امروز در درمانگاه مشغول به کار هستند، پس از یک هفته کار در اهواز، فیلمبرداری در مسجد سلیمان ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: این هفته تدوین‌گر "دوباره پرواز کن" مشخص می‌شود، آقای طالبی ترجیح می‌دهند فیلم را حسن حسن‌دوست تدوین کند اما ایشان درگیر پروژه‌ای هستند و شاید نتوانند در این پروژه با ما همکاری کنند، به هر حال برای رسیدن به جشنواره باید هر چه زودتر برنامه‌ریزی را شروع کنیم.

فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" اولین تجربه سینمایی محمدعلی طالبی در سینمای دفاع مقدس است. طالبی پیشتر فیلم‌های سینمایی "تیک تاک"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.