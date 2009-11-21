به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگی به مناسبت انتخاب قدس شریف به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب و همزمان با هفته کتاب یک کتاب با عنوان "قدس شریف در فرهنگ ایران" را به همت رایزنی در دست چاپ دارد که به زودی توسط هیئت عمومی کتاب سوریه منتشر خواهد شد.
همچنین این رایزنی فرهنگی در طول سال و در حاشیه برگزاری هفتههای فرهنگی در استانهای مختلف سوریه 6 نمایشگاه کتاب شامل کتابهای اسلامی و فرهنگی و تمدن ایران اسلامی و زبان و ادبیات فارسی برپا میکند.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز هر ساله یک نمایشگاه بزرگ کتاب به مدت 20 روز در دمشق (محل رایزنی) برگزار میکند.
برگزاری مسابقه کتابنویسی شاپرکها
کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته کتاب در مسابقه کتابنویسی شاپرکها تهیه یک کتاب از مرحله ایدهپردازی و نگارش تا شکل ارائه آن را تجربه میکنند.
مسابقه کتابنویسی شاپرکها از مجموعه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی است که از سوی مراکز فرهنگی غرب تهران اجرا میشود.
در این مسابقه که به همت کتابخانه حزین لاهیجی فرهنگسرای تهران، کتابخانه مشارکتی مسجدالنبی(ص) و مشارکت شهرداریهای مناطق 21 و 22 برگزار میشود، کودکان و نوجوانان پس از دریافت فرم ویژه مسابقه اقدام به تهیه کتابهای مورد علاقه خود میکنند. آنها باید تمامی مراحل تولید کتاب را به صورت خلاقانه انجام دهند.
مسابقه در دو گروه ابتدایی(مقاطع اول، دوم و سوم) و راهنمایی برگزار میشود و علاقمندان میتوانند فرمهای ویژه مسابقه را از تمامی مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نظیر فرهنگسراها، خانههای فرهنگ و کتابخانهها دریافت کنند.
مسابقه کتابنویسی شاپرکها همزمان با هفته کتاب آغاز شده است و علاقمندان تا 30 دیماه فرصت دارند کتابهای تولید شده خود را به نشانی مراکزی که در فرمها نوشته شدهاند یا مرکزی که فرم را دریافت کردهاند ارسال کنند.
توزیع 436 هزار محصول فرهنگی در بین دانشآموزان
436 هزار محصول فرهنگی و کتاب به مناسبت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در بین دانشآموزان مقطع متوسطه از سوی اتحادیه انجمنهای اسلامی در سراسر کشور توزیع شد.
این محصولات فرهنگی که با هدف گسترش فرهنگ مطالعه میان دانشآموزان سراسر کشور توزیع شدهاند با موضوعات اعتقادی، تشکیلاتی، فرهنگی و آشنایی با شخصیتها و دانشمندان ایرانی و اسلامی شامل کتابهای ولایت فقیه به زبان ساده، دو رکعت قصه، نمنم آفتاب، پرواز تا اوج، دانشآموز و اخلاق معاشرت، بهای انسان، گریهها و یا کریمها، شبکه دانشآموزی، پیامبر درون، کتاب باید هلو باشد، مدیریت زمان، یلدای زندگی و نیز نرمافزار افقهای آرمانی و نشریه الکترونیکی بیرق است.
این محصولات فرهنگی با کارشناسی و مطالعه برای گروه سنی دانشآموزان مقطع متوسطه انتخاب شدهاند.
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