چشم انداز تحریم ایران تیره و تار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت آمریکا هم اکنون با تغییر سیاست خود از انجام مذاکره با ایران به دنبال تحریم های جدید علیه این کشور است اما چشم انداز کسب موفقیت در جلب حمایت جامعه بین الملل برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تیره و تار است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، اعمال سه دوره تحریم شورای امنیت با هدف فشار آوردن به ایران که به دسامبر سال 2006 باز می گردد، تاثیرات کمی را داشت.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کره جنوبی گفت: چون ایرانی ها پیشنهاد سازمان ملل متحد را برای ارسال اورانیوم با درصد غنای پایین به خارج از کشور نپذیرفته اند، ما گفتگوهایی را با شرکای بین المللی برای اعمال تاکتیک های جدید فشار علیه ایران آغاز کردیم.

وی افزود: بسته پیشنهادی برای اعمال فشارهای جدید علیه ایران طی چند هفته آتی ارائه خواهد شد.

این اظهارات در حالی بیان شد که اوباما هیچ جزییاتی را درباره بسته پیشنهادی اعمال فشارهای جدید علیه ایران بیان نکرد.

در همین حال دولت روسیه اعلام کرد که فرصت به سرانجام رساندن مذاکرات 1+5 با ایران در ژنو درباره برنامه هسته ای این کشور همچنان وجود دارد و بحثی از تحریم نیست.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: اگر چین و روسیه مخالفت خود را با اعمال تحریم های جدید علیه ایران بیان کنند، آمریکا توانایی مجازات این کشورها را دارد.

در همین حال کمیته بانکداری سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را با هدف اعمال تحریمهای بیشتر و به زعم خود برای مجبور کردن کشورمان به چشم پوشی از حقوق مشروع هسته ای خود تصویب کرده است.

بر اساس این گزارش درحالی که جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است، آمریکا و رژیم صهیونیستی با داشتن صدها کلاهک هسته ای، ادعا می کنند که تهران درپی سلاح هسته ای است.