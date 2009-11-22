اینتر در زمین بولونیا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت های سری آ شنبه شب با نتیجه 3 بر یک مقابل بولونیا پیروز شد. زالایتا در دقیقه 23 تک گل بولونیا را به ثمر رساند و برای اینتر میلیتو (22)، بالوتلی (42) و کامبیاسو (72) گلزنی کردند. مایکون از تیم اینتر در دقیقه 90 این دیدار از زمین اخراج شد.
پارما در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 در زمین فیورنتینا به برتری رسید. این رقابت ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - کالیاری
* رم - باری
* لیورنو - جنوآ
* ناپولی - لاتزیو
* پالرمو - کاتانیا
* سامپدوریا - کیه وو
* سیه نا - آتالانتا
* یوونتوس - اودینزه
جدول رده بندی:
1- اینتر 32 امتیاز امتیاز - یک بازی بیشتر
2- یوونتوس 24 امتیاز
3- پارما 23 امتیاز- یک بازی بیشتر
4- میلان 22 امتیاز
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18- لیورنو 9 امتیاز
19- کاتانیا 8 امتیاز
20- سیه نا 6 امتیاز
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