مرگ یک مرد ۵۵ ساله در برخورد ۲۰۶ و دنا در محور قم ـ نیزار

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اورژانس قم اعلام کرد ساعت ۲۲:۵۲ شب گذشته گزارشی درباره وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خودروی دنا در محور قم به نیزار دریافت شد.

این حادثه در محدوده بعد از روستای خدیجه خاتون به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای امدادی برای بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان و انجام اقدامات درمانی به محل اعزام شدند.

پس از دریافت گزارش، کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۵۳۸ زینبیه و ۵۱۹ نیزار به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

چهار نفر در این حادثه مصدوم شدند

بر اساس گزارش نیروهای اعزامی، این سانحه رانندگی چهار مصدوم داشت که شامل دو زن ۴۰ و ۲۴ ساله و دو مرد ۳۲ و ۵۵ ساله بودند.

مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات اولیه امدادی برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی نکویی قم منتقل شدند.

با وجود تلاش نیروهای امدادی، مرد ۵۵ ساله پیش از رسیدن به مرکز درمانی جان خود را از دست داد و فوت وی تأیید شد.

این حادثه در محور قم به نیزار و در محدوده بعد از روستای خدیجه خاتون رخ داده است.