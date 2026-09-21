تعطیلی لیگ منطقی نبود؛ بازیکنان امید، ناامیدمان نکنند

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی استقلال برابر السد قطر از هفته اول لیگ نخبگان گفت: استقلال در یک شب طوفانی و بیاشتباه السد قطر را سه بر صفر شکست داد تا شروعی محکم در لیگ نخبگان داشته باشد. آبیها با اینکه تنها تیمی هستند که نتوانستند بازیکن جدیدی را به جمع خود اضافه کنند، اما سرمربی آبیپوشان از داشتههایش بهترین استفاده را کرده تا هم در لیگ برتر و هم لیگ نخبگان بهترین نتایج را بگیرد.
وی ادامه داد: پسران آبی در تمام خطوط بهترین عملکرد را دارا هستند. وقتی یک تیم از ۸ بازی تنها یک گل را دریافت میکند یعنی مجموع تیم عملکرد بینقصی داشته است. از درون دروازه تا مدافعان و هافبکها و مهاجمان اشتباه نداشتند و چنان با قدرت بازی کردند که دیگر جایی برای السد باقی نماند که بتواند با خریدهای گرانقیمتش استقلال را به دردسر بیندازد. آبیها بدون اشتباه و با آرامش و با دور شدن از حاشیهها و تمرکز بالا بازی کردند و مزد زحمات خود را هم گرفتند تا امیدوار باشیم که در ادامه هم این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
تعطیلی لیگ منطقی نیست
وی با انتقاد از تعطیلی طولانیمدت لیگ تأکید کرد: همه دوست داریم تیمهای ملی کشورمان سربلند به خانه برگردند و شاهد شکست هیچکدام از تیمهای کشورمان نباشیم. تیم امید آینده فوتبال ملی بزرگسالان را رقم میزند، ولی با تعطیلی یک ماه لیگ برای بازیهای امید، لیگ ما بیشتر ضربه میخورد. بازیهای امید، جام ملتهای آسیا برای بزرگسالان، بازیها را فشرده میکند و با این شکلی که ما پیش میرویم تیمهای لیگ برتری باید هر دو روز یکبار بازی کنند تا لیگ در زمان مقرر پایان بپذیرد. تعطیلی لیگ به این شکل به سود هیچ تیمی نیست و همه متضرر خواهند شد. مدیران فوتبال کشورمان مگر نمیدانستند که امید و تیم ملی بازی دارند؟ فشردگی بازیها باعث افزایش مصدومیتها خواهد شد. امیدواریم هرگز چنین اتفاقات تلخی رخ ندهد تا شاهد لیگی پرقدرت باشیم.
تراکتور و استقلال شبیه به یکدیگر
حاجیلو در خصوص دیدار هفته هشتم استقلال برابر تراکتور گفت: دو تیم شرایط مشابه با یکدیگر دارند. هر دو سرمربی استقلالی و از بهترین بازیکنان فوتبال بودهاند که در مربیگری هم عملکرد موفقی داشتهاند. هر دو سرمربی به تساوی راضی نیستند و هدفشان برد است تا بتوانند صدر را به خود اختصاص دهند. دو تیم تماشاگران پرشوری دارند که به ورزشگاه خواهند آمد تا از تیم محبوب خود حمایت کنند. استقلال شرایط بهتری نسبت به تراکتور دارد و از لحاظ روحی وضعیت بهتری نسبت به حریف دارد. در این دیدار هم یک اشتباه سه امتیاز را از یک تیم خواهد گرفت. آبیپوشان اگر دنبال کسب سه امتیاز هستند باید تحت تأثیر جو ورزشگاه و فشار تماشاگران قرار نگیرند. وارد حاشیهها نشوند و از موقعیتهای بهدستآمده بهخوبی استفاده کنند. برد استقلال دور از دسترس نیست اگر بازیکنان مثل دیدار برابر السد بازی خودشان را انجام بدهند و تمرکزشان فقط روی برد باشد.
بازیکنان امید، ناامیدمان نکنند
وی در خصوص دیدار تیم امید ایران برابر امید چین گفت: در بازی اول برابر امارات بهتر ظاهر شدیم و برنده از زمین خارج شدیم، ولی در برابر چین کیفیت بازی قبل را نداشتیم و فکر کنم کارمان باز به اما و اگر کشیده خواهد شد. کادر فنی تیم امید باید تا صبح چهارشنبه که آخرین بازی مرحله گروهی انجام میشود، تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده کند تا بتوانیم کره شمالی را شکست داده و به مرحله بعد صعود کنیم. بازیکنان امید در آینده نزدیک ملیپوشان بزرگسال خواهند شد، پس باید مراقب آنها باشیم و اجازه ندهیم برخی حاشیههای فوتبالی آنها را از مسیر اصلی دور کند.
آسانی، به آسانی مهار نمیشود
کارشناس فوتبال در مورد عملکرد یاسر آسانی در استقلال گفت: بدون شک یاسر یکی از بهترین خارجیهای تاریخ باشگاه بزرگ استقلال است. متعصب و باهوش و چارچوبشناس در مستطیل سبز و مهربان و نیکوکار خارج از زمین فوتبال. یاسر را هنوز هیچ بازیکنی نتوانسته مهار کند و هر بلایی خواسته سر مدافعان حریف درآورده است. نقش کلیدی او در موفقیتهای استقلال بر کسی پوشیده نیست و سهراب هم بهترین استفاده را از این بازیکن برده است. آسانی به راحتی و آسان مهار نمیشود، پس باید مسئولان باشگاه استقلال هم او را آسان از دست ندهند. تمدید قرارداد با این مهره طلایی باید در اولویت مدیریت باشگاه استقلال باشد. آسانی چند پله بالاتر از فوتبال ایران بازی میکند و محبوب هواداران استقلال است. حفظ این بازیکن فوقالعاده واجب است و هواداران هم از مدیریت باشگاه همین خواسته را دارند.
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