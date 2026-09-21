حزب پوتین رکورد زد؛ «روسیه متحد» ۳۵۵ کرسی دومای روسیه را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «الا پامفیلووا» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد حزب «روسیه متحد» حزب ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه ۵۷.۸۳ درصد آرا را به دست آورده است.

بر اساس این گزارش، حزب پوتین با کسب ۳۵۵ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومای دولتی روسیه، رکورد جدیدی برای خود ثبت کرد. این تعداد بالاترین میزان کرسی‌های این حزب در تاریخ انتخابات پارلمانی روسیه محسوب می‌شود.

بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، چهار حزب دیگر نیز موفق به ورود به پارلمان شدند؛ حزب کمونیست ۱۳.۸۱ درصد، حزب ملی‌گرای LDPR حدود ۸.۹۸ درصد و حزب «مردم جدید» ۷.۹۶ درصد آرا را کسب کردند. حزب «روسیه عادل» نیز با فاصله‌ای اندک از حد نصاب پنج درصد عبور کرد.

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مشارکت در انتخابات دومای دولتی این کشور ۵۹.۳۲ درصد بوده و بیش از ۶۲.۶ میلیون شهروند در انتخابات شرکت کرده‌اند.