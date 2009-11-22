1.4 میلیارد تومان اعتبار به کارآفرینان بنگاههای اقتصادی زودبازده بوشهر اختصاص یافت

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مبلغ به منظور حمایت از کار آفرینان مراکز رشد مستقر در پارک های علم و فناوری به مدیر عاملی صندوق مهر امام رضا ( ع) که مبلغ 700 میلیون تومان آن سهم صندوق و 700 میلیون دیگر آن سهم وزارت کار و امور اجتماعی می باشد، پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: این قرارداد فی ما بین وزارت کار به نمایندگی معاونت اداری و مالی وزارت متبوع و صندوق مهر امام رضا منعقد گردیده که به مدت 7 سال معتبر بوده و برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر افزود: اعطای تسهیلات یاد شده تا سقف سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق با کار مزد چهار درصد و از 300 میلیون ریال به بالا تا یک میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده ماده 2 نزد صندوق طبق ضوابط و بر اساس تفاهم نامه فی ما بین پرداخت خواهد شد.
باشی زادگان گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های بالای استان این فرصت را برای تمامی ما فراهم کرده است تا با شتاب بیشتری از ظرفیت های موجود بیشترین بهره برداری را برای اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته باشیم.
نظر شما