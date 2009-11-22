1.4 میلیارد تومان اعتبار به کارآفرینان بنگاههای اقتصادی زودبازده بوشهر اختصاص یافت

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این مبلغ به منظور حمایت از کار آفرینان مراکز رشد مستقر در پارک های علم و فناوری به مدیر عاملی صندوق مهر امام رضا ( ع) که مبلغ 700 میلیون تومان آن سهم صندوق و 700 میلیون دیگر آن سهم وزارت کار و امور اجتماعی می باشد، پرداخت خواهد شد .

وی اظهار داشت: این قرارداد فی ما بین وزارت کار به نمایندگی معاونت اداری و مالی وزارت متبوع و صندوق مهر امام رضا منعقد گردیده که به مدت 7 سال معتبر بوده و برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر افزود: اعطای تسهیلات یاد شده تا سقف سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق با کار مزد چهار درصد و از 300 میلیون ریال به بالا تا یک میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده ماده 2 نزد صندوق طبق ضوابط و بر اساس تفاهم نامه فی ما بین پرداخت خواهد شد .