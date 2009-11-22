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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

از سوم تا پنجم آذر ؛

مراسم مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

مراسم مسلمیه به مناسبت ایام شهادت مسلم ابن عقیل، از سه‌شنبه سوم تا پنجشنبه پنجم آذر در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به سنت دیرینه هیئتهایی از سراسر کشور در ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل، فرستاده امام حسین (ع) به شهر کوفه، به مدت سه شب در قالب دسته های سوگوار به حرم حضرت عبدالعظیم مشرف شده و به برگزاری مراسم عزاداری می پردازند. 

بارگاه  حضرت عبدالعظیم الحسنی در آستانه فرارسیدن ایام مسلمیه با انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم در حرم مطهر و همچنین تجهیز دفاتر خدمات زائر در این شبها، آمادگیهای لازم را برای حضور هیئتهای عزادار فراهم کرده است.

این مراسم از سه‌شنبه شب سوم آذرماه تا پنجشنبه پنجم آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

حضرت مسلم بن عقیل سرباز فداکار راه حق و فرستاده سفیر فرزند رسول خدا در نهم ذی الحجه سال شصت هجری به شهادت رسید و اولین جان نثار حماسه تاریخ ساز و جاویدان عاشورا شد .

کد مطلب 988080

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