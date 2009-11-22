اختصاص سهمیه کنکور به زوجها توسط دولت غیرقانونی است/ دولت لایحه بدهد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به غیر از سهمیه بندی مناطق در کنکورهای سراسری که باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد ایجاد هرگونه سهمیه و اختصاص بخشی از ورودی دانشگاهها به قشر خاصی از جامعه نیاز به مصوبه مجلس و قانون شدن دارد.

وی ادامه داد: تعیین سهمیه برای قشری خاص در کنکور سراسری وظیفه دولت نیست و حتما مصوبه مجلس را می خواهد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته دولت می تواند نظر خود را در این زمینه اعلام کند و آن را به صورت لایحه در دولت تصویب کند و سپس به مجلس ارائه کند تا تصویب آن در مجلس بررسی شود.

عباسپور تاکید کرد: برای اختصاص بخشی از ورودی دانشگاهها (ایجاد سهمیه) باید مراحل قانونی طی شود. بنابراین دولت می تواند در این زمینه نظر خود را اعلام و لایحه ای تصویب کند. اما برای اجرای این لایحه حتما باید مجلس مصوبه داشته باشد.

به گزارش مهر، مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان شنبه در جشنواره زوج خوشبخت ایرانی گفت: براساس مصوبه اخیر هیئت دولت دانشجویان متأهل از سال آینده برای ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از 20 درصد سهمیه برخوردار خواهند شد.