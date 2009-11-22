اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابتهای بینالمللی راگبی سونز (7 نفره) روز شنبه با حضور تیمهای گرجستان، اردن و 2 تیم داخلی در کیش آغاز شد. در روز نخست این مسابقات که به صورت دورهای برگزار میشود، نمایندگان کشورمان هر چهار دیدار خود را با پیروزی تمام کردند.
زاهدان میزبان مسابقات قهرمانی کریکت بانوان است
سومین دوره مسابقات قهرمانی کریکت بانوان از فردا (دوشنبه) به میزبانی زاهدان آغاز میشود. در این دوره از رقابتها 120 ورزشکار در قالب 6 تیم به صورت دورهای به مصاف هم میروند. این رقابتها به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. مسابقات قهرمانی کریکت بانوان طبق قوانین کنفدراسیون آسیایی این رشته و با قضاوت 3 داور زن برگزار میشود.
پیگیری تمرینات ملیپوشان اسکی در آکادمی ملی المپیک
تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان با 4 ورزشکار تمرینات آمادهسازی خود را در آکادمی ملی المپیک دنبال میکند. این تیم برای حضور در بازیهای المپیک زمستانی 2010 کانادا آماده میکند. تیم ملی اسکی آلپاین طی روزهای 15 تا 30 آذرماه اردویی تدارکاتی در بلغارستان برپا کرده و سپس در پیکارهای تدارکاتی ترکیه شرکت میکند.
صفارزاده: ادغام معاونت ورزش همگانی و قهرمانی سازمان را به فال نیک میگیریم
رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانهای با اشاره به تفکیک فدراسیونها در دو بعد همگانی و قهرمانی گفت: ادغام معاونتهای ورزش همگانی و قهرمانی، انسجام و وحدت رویه در تصمیم گیریها را به وجود آورده و از موازیکاری، اعمال سلیقه و تصمیم گیریهای دوگانه جلوگیری میکند.
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