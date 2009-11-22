اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت‎های بین‎المللی راگبی سونز (7 نفره) روز شنبه با حضور تیم‏های گرجستان، اردن و 2 تیم داخلی در کیش آغاز شد. در روز نخست این مسابقات که به صورت دوره‏ای برگزار می‎شود، نمایندگان کشورمان هر چهار دیدار خود را با پیروزی تمام کردند.

زاهدان میزبان مسابقات قهرمانی کریکت بانوان است

سومین دوره مسابقات قهرمانی کریکت بانوان از فردا (دوشنبه) به میزبانی زاهدان آغاز می‎شود. در این دوره از رقابت‎ها 120 ورزشکار در قالب 6 تیم به صورت دوره‎ای به مصاف هم می‎روند. این رقابت‌ها به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. مسابقات قهرمانی کریکت بانوان طبق قوانین کنفدراسیون آسیایی این رشته و با قضاوت 3 داور زن برگزار می‎شود.

پیگیری تمرینات ملی‎پوشان اسکی در آکادمی ملی المپیک

تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان با 4 ورزشکار تمرینات آماده‎سازی خود را در آکادمی ملی المپیک دنبال می‎کند. این تیم برای حضور در بازی‎های المپیک زمستانی 2010 کانادا آماده می‎کند. تیم ملی اسکی آلپاین طی روزهای 15 تا 30 آذرماه اردویی تدارکاتی در بلغارستان برپا کرده و سپس در پیکارهای تدارکاتی ترکیه شرکت می‏کند.

صفارزاده: ادغام معاونت ورزش همگانی و قهرمانی سازمان را به فال نیک می‎گیریم

رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای با اشاره به تفکیک فدراسیون‎ها در دو بعد همگانی و قهرمانی گفت: ادغام معاونت‎های ورزش همگانی و قهرمانی، انسجام و وحدت رویه در تصمیم گیری‌ها را به وجود آورده و از موازی‎کاری، اعمال سلیقه و تصمیم گیری‌های دوگانه جلوگیری می‌کند.