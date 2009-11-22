تغییر لوگوی برخی بانکها کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک ملت پس از خصوصی سازی سهام به منظور ایجاد تغییر در نماد این بانک که طی سالهای متمادی به صورت دولتی اداره می شد، اقدام به تغییر لوگو و سردرهای شعب خود در سراسر کشور کرده است.

بر این اساس، لوگوی این بانک از رنگ آبی به رنگ قرمز تغییر یافت و در پی آن نیز تغییرات تابلوهای شعب بانک با تامین مالی به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد.

این در حالی است که سایر بانکهای دولتی که بر اساس اجرای اصل 44 خصوصی سازی شدند، از جمله بانک صادرات و تجارت به دلیل هزینه های بالا و سایر مسائل از اجرای این برنامه صرفه نظر کرده اند.

اخیرا برخی از موسسات مالی و اعتباری نظیر سینا که به بانک سینا تغییر یافته است، اقدام به تغییر لوگو و تابلوهای شعب خود نموده، این در حالی است که همین بانک پیش از تبدیل شدن به موسسه سینا با نام دیگری فعالیت می کرد، بنابراین این بانک نیز طی حدود 3 سال اخیر 2 بار نسبت به تغییر لوگو و تابلوهای خود اقدام کرده است.

رئیس جمهور اخیرا از تدوین برنامه ای برای تحول در نظام بانکی کشور خبر داده است، شاید یکی از اهداف اجرای این برنامه صرفه جویی بانکها در هزینه های مازاد باشد که بانک مرکزی نیز مکررا در این خصوص دستوراتی را به سیستم بانکی صادر می کند.

اینگونه تغییرات در حالی با هزینه های سنگین و در شرایط ناگوار ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی انجام می شود که امسال سال اصلاح الگوی مصرف نیز نام گرفته است، بنابراین بانکها باید در اجرای اینگونه برنامه ها و اقدامات با احتیاط رفتار کنند.