سرانه مصرف ماهی در گلستان پایین تر از میانگین کشوری است

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر مصرف سرانه ماهی در کشور هشت کیلوگرم است، در حالیکه این رقم در دنیا 16 کیلوگرم و در استان پایین تر از مصرف سرانه ماهی در کشور است.

وی اظهار داشت: گروه بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با هدف سهل الوصول بودن ماهی برای شهروندان و ساماندهی بازار فروش ماهی در استان فعال است.



وی مطالعه و تنظیم طرحهای صنایع شیلاتی و ساماندهی نوین مدیریت کیفیت و سلامت مراکز فرآوری و بازار عرضه آبزیان و بهینه سازی در نحوه نگهداری و حمل و نقل آبزیان را از اهم وظایف گروه بهبود کیفیت در شیلات گلستان اعلام کرد.

به گفته پاسندی، با ایجاد چهار بازارچه عرضه آبزیان در شهرهای گرگان، گنبد، بندرترکمن و گمیشان در زمینه ساماندهی نوین مدیریت کیفیت و سلامت مراکز فرآوری و بازار عرضه آبزیان اقدام شده است.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: در استان یک واحد فرآوری آبزیان و یک واحد کارگاه پودر ماهی وجود دارد.



وی در زمینه اهداف شکل‌گیری گروه بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان استان خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت در راستای کاهش ضایعات آبزیان، ارتقا بهره‌ وری منابع تولید و اصلاح ساختار بازار است.

وی عنوان کرد: با تولید فرآورده ‌های جدید شیلاتی و افزایش سهمیه فرآورده ها در سبد مصرفی خانوارها، با توجه به خواص غذایی عالی و سلامت بخش گوشت ماهی می توان سرانه مصرف ماهی را در استان افزایش داد.

مدیرکل شیلات گلستان، تعداد شاغلان بخش بازارچه های آبزیان و فروشگاه های عرضه آبزیان در استان را 188 نفر اعلام کرد و گفت: اصلاح ساختار بازار، بازارشناسی و بازارداری تولیدات شیلاتی از برنامه‌های در دست اقدام گروه بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیلات استان است.