سرعت احداث تونل توحید 10 برابر تونل رسالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا جاوید با بیان این که تونل توحید و پروژههای مشابه به دلیل خدمات رسانی عمرانی و ترافیکی به شهروندان از افتخارات مهندسی کشور و شهرداری تهران محسوب میشوند افزود: شرایط خاص تهران به دلیل تراکم جمعیت و تراکم مستحدثات آن ایجاب میکند تا از زیر سطح شهر بیشتر استفاده کنیم و استفاده از زیرسطحها با توسعه خطوط مترو، تونلهای شهری، احداث پارکینگهای طبقاتی زیرسطحی و مجتمعهای تجاری، خدماتی و رفاهی زیرسطحی میتواند زمینه خدمات رسانی بیشتر به شهروندان را فراهم کند.
وی در ادامه گفت: تونل توحید از نظر ابعاد پروژه و مکانیابی جغرافیایی تاثیر عمدهای در روانسازی و بهسازی ترافیک شهر دارد و مدیریت مطلوب اجرایی در حال اتمام است.
شهردار منطقه 4 با اشاره به زمانبندی مناسب این پروژه خاطرنشان کرد: تونل توحید در مقایسه با تونل رسالت با سرعت 10 برابر بیشتر انجام شد و از این رو نیز جای تحسین دارد.
جاوید تصریح کرد: این پروژه از نظر کیفیت مهندسی اجرا نیز از پروژههای ارزشمند و قابل ارائه شهرداری است که با همت شهردار تهران و معاون فنیوعمرانی شهرداری به اجرا در آمد و به زودی مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد.
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