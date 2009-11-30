مخالفت جدی رژیم صهیونیستی با آزادی ابراهیم حامد و عبدالله البرغوثی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه جنبش حماس در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن خاطرنشان کردند: اسرائیل به شدت با آزادی "ابراهیم حامد"،"عبدالله البرغوثی" و "عباس السید" مخالف است و تحت هیچ شرایطی با آزادی آنها حتی مشروط بر انتقال به خارج از فلسطین موافق نیست.

به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی همچنین هرگز با آزادی پنج نفر از اسیران زن فلسطینی از جمله "احلام التمیمی" که دارای حکم های طولانی همچون حبس ابد هستند موافقت نخواهد کرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که آماده است تا در چارچوب قرارداد تبادل اسرا با جنبش حماس و آزادی گلعاد شالیت نظامی اسیر صهیونیست 980 اسیر فلسطینی را آزاد کند.

"فتحی حماد" یکی از رهبران جنبش حماس از انجام تبادل اسرا در ماه دسامبر خبر داد.



منابع فلسطینی پیشتر گفته بودند : برخی از اسرای فلسطینی که آزاد خواهند شد دارای احکام طولانی هستند.

به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی با آزادی این اسرا مشروط بر آنکه برخی از آنها پس از آزادی به خارج فلسطین منتقل شوند موافقت کرده است. جنبش حماس نیز موافقت کرده شماری از اسرایی را که اسرائیل با آزادی آنها مخالف بود به عنوان یک راه حل میانه پس از آزادی در خارج فلسطین اسکان داده شوند.

یک منبع بلندپایه حماس نیز در این رابطه گفته بود: حماس به دلیل مصون ماندن این اسرا از ترور با اسکان دادن آنها در خارج فلسطین موافقت کرده است. به عنوان مثال برای اسیرانی همچون ابراهیم حامد یا عبدالله البرغوثی و غیره که اسرائیل آنها را به دست داشتن در عملیات کشتن صدها صهیونیست متهم کرده است بهتر است پس از آزادی از دسترس اسرائیلی ها دور باشند.