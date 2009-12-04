  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

به انتخاب ای. وی. کلاب/

"طلای سرخ" پناهی چهل و هشتمین فیلم برتر دهه شد

"طلای سرخ" پناهی چهل و هشتمین فیلم برتر دهه شد

سایت اینترنتی روزنامه ای. وی. کلاب فیلم سینمایی "طلای سرخ" ساخته جعفر پناهی را به عنوان چهل و هشتمین فیلم برتر نخستین دهه از قرن بیست و یکم برگزید.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه نویسندگان سینمایی روزنامه هنری ای. وی. کلاب شامل نول مورای، ناتان رابین، تاشا رابینسن و اسکات توبیاس به همراه کیت فیپس سردبیر روزنامه در روزهای پایانی سال 2009 و ورود به دومین دهه از هزاره سوم اسامی 50 فیلم برتر این دهه را اعلام کردند که یک نماینده سینمای ایران در آن در رده 48 قرار دارد.

"طلای سرخ" پناهی با فیلمنامه‌ای از عباس کیارستمی محصول سال 2003 ـ 1382 و داستان کارگر یک پیتزافروشی است که برای تامین پول خرید حلقه‌ای برای نامزد خود ناچار به سرقت از طلافروشی می‌شود. این فیلم در جشنواره کن جایزه ویژه داوران نوعی نگاه را برد و در جشنواره‌های شیکاگو، وایادولید و تفلیس هم درخشید.

در این فهرست فیلم‌های سینمایی "پیرپسر" پارک چان ووک از کره جنوبی و "جری" گاس ون سنت از آمریکا در رده‌های 50 و 49 قرار گرفته‌اند و فیلم‌های "درخشش ابدی یک ذهن بی‌آلایش" میشل گوندری، "ساعت 25" اسپایک لی، "خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن، "جایی برای پیرمردها نیست" ایتن و جوئل کوئن و "ممنتو" کریستوفر نولان اول تا پنجم هستند.

بر اساس رای نویسندگان روزنامه ای. وی. کلاب برترین نقش‌آفرینی دهه اول از هزاره سوم هم به فیلم سینمایی "خون بپا می‌شود" تعلق دارد که دنیل دی لوئیس در آن نقش دنیل پلین‌ویو را بازی کرده‌ است. هیث لجر در "بروکبک مانتین"، جوزف گوردن لویت در "پوست اسرارآمیز"، سامانتا مورتن در مورورن کالار و بیلی باب تورنتن در "مردی که آنجا نبود" در رده دوم تا پنجم ایستاده‌اند.

کد مطلب 994503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها