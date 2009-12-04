فروش "محاکمه در خیابان" به مرز 350 میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم روز گذشته در سینماهای تهران 23 میلون فروش داشته است و تا کنون 20 روز از زمان اکران عمومی آن می گذرد. البته یکی از نکات قابل توجه در اکران "محاکمه در خیابان" پخش تیزرهای آن از شبکه‌های سراسری است که به دفعات و در بهترین ساعت‌ها صورت می‌گیرد.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...

محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.

