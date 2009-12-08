میزان جرایم مطبوعاتی در اردبیل پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا خلف رضایی شامگاه دوشنبه در اولین جلسه اعضاء جدید هیئت منصفه مطبوعات استان اظهار داشت: استان اردبیل از نظر تعداد و روند رسیدگی به پرونده های جرایم مطبوعاتی در وضعیت مطلوبی است.

وی با بیان اهمیت و جایگاه رسانه ها در استان افزود: در راستای تداوم این روند، پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و نقش هدایتگری در حوزه نظارت بر مطبوعات و رسانه ضروری است.

خلف رضایی همچنین با اشاره به فلسفه وجودی دادگاه های مطبوعات افزود: ممکن است اصحاب رسانه به سبب ضعف یا بی دقتی، برآشفتگی، اغراض و گرایشات خاص از حدود قانونی خود تعدی کنند که به اعتبار مساوی بودن همه آحاد جامعه در برابر قانون، این افراد یا رسانه ها باید پاسخگوی تعدی از حدود قانونی باشد.

وی تاثیرات غیرقابل انکار مطبوعات و رسانه را در جامعه یادآور شد و اضافه کرد: به خاطر ظرافت کار رسانه و جایگاه اجتماعی اصحاب قلم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علاوه بر قضات دادگاه رسیدگی کننده جمعی از نمایندگان مردم نیز باید به عنوان هیئت منصفه در دادگاه حضور پیدا کنند تا در صدور حکم لایه های عمومی جامعه نیز در نظر گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل هیئت منصفه را وجدان جمعی و عمومی جامعه دانست و با تاکید بر نقش اعضای این هیئت در سرنوشت پرونده خاطرنشان کرد: قضات دادگاه از آراء و نظرات هیئت منصفه تبعیت می کنند.