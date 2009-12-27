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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

شعبانی در گفتگو با مهر:

آمار مقالات ISI شایسته سالاری در دانشگاه شهید بهشتی را به اثبات رساند

آمار مقالات ISI شایسته سالاری در دانشگاه شهید بهشتی را به اثبات رساند

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: من و معاون پژوهشی دانشگاه در سال 2009 از طرف ISI جزء یک درصد دانشمند پر استناد جهان معرفی شدیم که این حاکی از شایسته سالاری در دانشگاه شهید بهشتی است.

احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد مقالات این دانشگاه در زمینه آی اس آی گفت: مقالات دانشگاه شهید بهشتی در آی اس آی به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله است.

وی افزود: در بخش آی اس سی نیز تعداد مقالات دانشگاه شهید بهشتی بیش از یک مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی است که نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

شعبانی تاکید کرد: به طور کلی در سال 2009 دو تن از اساتید دانشگاه از طرف خود آی اس آی جزء یک درصد دانشمند پر استناد جهان شناخته شدند.

وی افزود: جالب توجه است که با در نظر گرفتن اهمیت شایسته سالاری از این دو استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی در سمت معاونت پژوهشی دانشگاه و دیگری که بنده باشم در سمت ریاست دانشگاه فعالیت می کنیم.

کد مطلب 997936

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