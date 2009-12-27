آمار مقالات ISI شایسته سالاری در دانشگاه شهید بهشتی را به اثبات رساند

احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد مقالات این دانشگاه در زمینه آی اس آی گفت: مقالات دانشگاه شهید بهشتی در آی اس آی به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله است.

وی افزود: در بخش آی اس سی نیز تعداد مقالات دانشگاه شهید بهشتی بیش از یک مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی است که نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

شعبانی تاکید کرد: به طور کلی در سال 2009 دو تن از اساتید دانشگاه از طرف خود آی اس آی جزء یک درصد دانشمند پر استناد جهان شناخته شدند.

وی افزود: جالب توجه است که با در نظر گرفتن اهمیت شایسته سالاری از این دو استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی در سمت معاونت پژوهشی دانشگاه و دیگری که بنده باشم در سمت ریاست دانشگاه فعالیت می کنیم.