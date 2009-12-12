هیچ دانش آموزی در هفته گذشته دچار آنفلوانزای A نشده است

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علی رغم افزایش شدت سرما در تهران حتی یک مورد ابتلا به آنفلوانزا در مدارس ما گزارش نشده است اگرچه برخی از دانش آموزان به سرماخوردگیهای مفرط دچار شده اند که منجر به عدم حضور آنها در کلاس درس شده است.

براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، تاکنون 140 ایرانی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزای نوع A فوت کرده اند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این سئوال که مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش پیش از این از مرگ 15 دانش آموز به دلیل ابتلا به آنفلوآنزای نوع A خبر داده بود که تعدادی از آنها تهرانی بوده اند، گفت: من این مطلب را تکذیب می کنم چرا که چنین مواردی تاکنون به ما گزارش نشده است.