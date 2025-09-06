به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مدیح ظهر شنبه در جشن هفته وحدت عمادشهر بخش صحرای باغ شهرستان لارستان گفت: خداوند در قرآن کریم ملاک برتری انسان‌ها را نه نژاد و قبیله، بلکه میزان تقوای الهی آنان قرار داده است. اسلام تسلیم محض در برابر حق است.

وی با ارائه تعریفی بنیادین از هویت اسلامی، ادامه داد: اکثر مردم دین و مذهبشان بر اساس جغرافیایی است که در آن حضور دارند و فرزندان از پدران و اجدادشان تقلید می‌کنند. اما فخر حقیقی برای کسی است که به این حقیقت برسد که اسلام یعنی انسان کاملاً تسلیم حق باشد؛ چه آن حق به ضررش باشد و چه به نفعش. این معنای واقعی مسلمانی است.

مدیر مرکز اسلامی فارس با تمجید از فضای همدلی و تلاش موجود در منطقه، مقطع زمانی فعلی را برای جنوب کشور و به‌ویژه لارستان، یک مقطع تاریخی توصیف کرد و افزود: بنده شهادت می‌دهم که مسئولینی که الان در رأس کار این شهرستان هستند، پای کار و فعال هستند.

حجت الاسلام مدیح وحدت امت احمد (ص) را یک مفهوم عملی و نتیجه‌بخش دانست و گفت: وحدت یعنی اینکه سرمایه‌های مادی و معنوی در کنار یکدیگر قرار بگیرد و کارهای بزرگ سرانجام بگیرد. فضای حاکم بر منطقه، نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولین و مردم است.

وی با اشاره به اینکه وحدت یک مؤلفه قدرت ملی و مایه آبروی کشور است، ادامه داد: این اتحاد مقدس که در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز یک مؤلفه قوی بود، بسیار ارزشمند است و باید قدر آن را دانست. نتانیاهو و آمریکا نقشه‌های شومی برای ایران در سر داشتند که با جانفشانی نیروهای نظامی و همدلی و اتحاد مردم، نقشه‌هایشان خنثی شد و شکست خوردند.

مدیر مرکز اسلامی فارس تصریح کرد: اعتبار و قدرت جمهوری اسلامی ایران با همین درخشش‌ها در دفاع مقدس و عرصه‌های دیگر، به دنیا و جهانیان اثبات شده است.