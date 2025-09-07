https://mehrnews.com/x38XnS ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵ کد خبر 6582016 استانها فارس استانها فارس ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵ آیین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت شیراز شیراز- آیین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت رسول اکرم(ص) شیراز با حضور علمای فارس و مسئولین استانی برگزار شد. دریافت 32 MB کد خبر 6582016 کپی شد مطالب مرتبط وحدت امت احمد (ص)؛ راز پایداری و شکوه تمدن نوین اسلامی وحدت امت احمد(ص) ضامن تمامیت ایران است روند امتسازی اسلام در جهان آغاز شده است مردم همیشه عامل اصلی امنیت و قدرت هستند جنگ تحمیلی ۱۲روزه شکست مفتضحانه صهیونیست را نشان داد برچسبها هفته وحدت مهمانی امت احمد(ص) شیراز
