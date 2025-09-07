  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵

آیین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت شیراز

شیراز- آیین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد اهل سنت رسول اکرم(ص) شیراز با حضور علمای فارس و مسئولین استانی برگزار شد.

