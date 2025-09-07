وحدت امت احمد (ص)؛ راز پایداری و شکوه تمدن نوین اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته وحدت، نامی بر تقویم دل‌ها است، نه صرفاً ایامی در گذر زمان. این نام، یادآور میلاد خجسته پیامبری است که رسالتش، رهایی انسان از ظلمات جهل و تفرقه و پیوند جان‌ها به ریسمان محکم الهی بود تا تفرقه را از میان بردارد. پیامبر رحمت آمد تا امت بسازد؛ امتی برآمده از نژادها و فرهنگ‌های متفاوت، اما یک‌پارچه در ایمان، اخلاق و مقصد.

امروز، پس از قرن‌ها، میراث احمدی و محمدی او همچنان به صورت یک ندا زنده و پویا و توانا است. این ندا، نه یک شعار، بلکه استراتژی بقا و رمز شکوه است، به‌ویژه در عصر حاضر که غبار فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن با استفاده از استراتژی جنگ ترکیبی و جنگ نرم، آینه جان جهان اسلام را کدر و تار کرده است.

جهان اسلام امروز، میدانی برای نبردی خاموش و بی‌امان است. نبردی که نه فقط در سنگرهای نظامی، که در دل‌ها و ذهن‌های مردم جریان دارد. فشارهای اقتصادی، تحریم‌های ناجوانمردانه و توطئه‌های تجزیه‌طلبانه همچون موریانه‌ای در ریشه‌های هم‌بستگی می‌خزند. رسانه‌های مغرض، با هزاران ترفند، چهره‌ای متفاوت و بسی ناجوانمردانه از اسلام و امت مسلمان به نمایش می‌گذارند و با دامن‌زدن به اختلافات مذهبی و قومی، سعی در فروپاشی بنیان‌های وحدت دارند.

آنان می‌کوشند تا از تنوع اقوام ایران، تفرقه بسازند؛ غافل از آنکه نیروی ایمان به خدا و پیامبر مهربانی‌ها، درختی تناور از وحدت پرورش می‌دهد که ریشه‌های آن در عمق تاریخ و شاخه‌هایش در گستره جهان پهن و پراکنده شده است.

وحدت امت احمد (ص) یک ضرورت راهبردی

در حقیقت وحدت امت احمد (ص) از یک آرزوی معنوی فراتر رفته و به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. این وحدت به معنای تأکید بر مشترکات بنیادین و هم‌صدایی در برابر دشمن مشترک است.

ایمان به خدای یگانه، احترام به پیامبر خاتم (ص)، عشق به قرآن کریم و پایبندی به اصول اخلاقی، نقاط روشن پیوندی هستند که می‌توانند ده‌ها میلیون قلب را در سراسر گیتی به هم گره و پیوند بزنند. وقتی که دست‌ها به هم می‌رسند، همچون ریسمانی ناگسستنی می‌شوند که هیچ توطئه‌ای یارای گسستن این رشته محکم را نخواهد داشت.

در این مسیر پرفراز و نشیب، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام پیشگامان صف‌آرایی وحدت‌اند. وظیفه آنان، تنها تبیین نظری نیست، بلکه باید با زبان عقل، تجربه تاریخی و تحلیل اجتماعی اذهان عمومی را روشن کرده و افق‌های نوین هم‌گرایی را ترسیم کنند.

بنابراین وحدت، تنها یک مسئولیت دینی نیست، بلکه یک مسئولیت تمدنی است. این همان حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند جهان اسلام را از حاشیه خارج و به قدرت اول تبدیل کند.

وحدت امت احمد (ص)، راهبردی حیاتی در مواجهه با تهدیدات نوین جهان اسلام

لیلا جمشیدی، معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه وحدت امت احمد (ص) ضرورتی راهبردی در برابر تهدیدات نوین جهان اسلام است، گفت: در هفته وحدت، فرصتی فراهم آمده تا بار دیگر بر وحدت و انسجام میان مذاهب اسلامی، به‌ویژه میان شیعه و سنی، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول بقای امت اسلامی تأکید کنیم. این اصل علاوه بر اینکه یک آموزه دینی است، مهم‌ترین راهبرد سیاسی و اجتماعی برای حفظ موجودیت و اقتدار جهان اسلام در برابر تهدیدات فزاینده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

وی ادامه داد: امروز، جهان اسلام با چالش‌هایی مواجه است که ماهیت آن‌ها فراتر از اختلافات مذهبی و قومی است. از تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی گرفته تا فشارهای اقتصادی و تحریم‌های هدفمند علیه کشورهای مسلمان و نیز تلاش‌های آشکار برای تجزیه جهان اسلام با تکیه بر جنگ‌های داخلی و اختلافات قومی و مذهبی، همگی نشان از آن دارند که دولت‌های سلطه‌گر و منفعت‌طلب، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی، در پی تضعیف انسجام امت اسلامی و تخریب چهره واقعی اسلام در افکار عمومی جهانی‌اند.

معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: در چنین شرایطی، وحدت امت احمد (ص)، به عنوان امتی که به رسالت پیامبر رحمت ایمان دارد و قرآن را چراغ راه خود می‌داند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اختلافات فقهی و کلامی، که در طول تاریخ اسلام وجود داشته است، هرگز نباید بهانه‌ای برای دشمنی و جدایی باشند. همان‌گونه که علمای برجسته جهان اسلام بارها تأکید کرده‌اند، اشتراکات اعتقادی میان شیعه و سنی، از جمله ایمان به خداوند، پیامبر اکرم (ص)، قرآن کریم و اصول اخلاقی اسلام، بنیان‌های مشترکی هستند که می‌توانند محور همگرایی و هم‌افزایی باشند.

وحدت در همایش‌ها و بیانیه‌ها شکل نمی‌گیرد

جمشیدی گفت: وحدت، تنها در همایش‌ها و بیانیه‌ها شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند تولید معرفت، بازسازی اعتماد عمومی و ارائه الگوهای عملی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان اسلام از اختلافات جزئی، پروژه‌های تفرقه‌افکنانه می‌سازند، نخبگان باید با زبان عقل، تجربه تاریخی و تحلیل‌های اجتماعی، افکار عمومی را به سمت همگرایی سوق دهند و از ظرفیت رسانه‌های نوین برای ترویج این گفتمان بهره‌برداری کنند.

معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان فارس افزود: بدون شک اگر امروز نتوانیم بر اختلافات جزئی فائق آییم و در برابر تهدیدات مشترک متحد شویم، فردا ممکن است دیگر مجالی برای بازسازی امت باقی نماند. به همین جهت، همان‌گونه که امام خمینی (ره) در نام‌گذاری هفته وحدت تأکید داشتند، این ایام فرصتی است برای بازخوانی مشترکات و بازسازی اعتماد میان مسلمانان.

جمشیدی تصریح کرد: این ایام مبارک، سرآغاز فصلی نوین از همدلی، هم‌افزایی و بازگشت به عقلانیت وحدت‌محور در سراسر امت اسلامی است؛ فصلی که در آن، صدای عقل و ایمان بر هیاهوی تفرقه و افراط غلبه کند و جهان اسلام به جایگاه شایسته خود در عرصه تمدن جهانی بازگردد.

لزوم وحدت امت اسلامی و اطاعت از فرامین ائمه معصومین (ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی رضایی مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و یکهزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت بی‌بدیل اتحاد میان فرق مختلف مسلمانان تأکید کرد.

وی هفته وحدت را مناسبتی بسیار مبارک و سرشار از خیر و برکت برای امت مسلمان توصیف کرد و گفت: یک شیعه واقعی، در عین پایبندی به اصول خود، اهمیت فراوانی برای اتحاد با سایر فرق مسلمان قائل است. این اتحاد نه تنها دستور خدای متعال و پیامبر اسلام (ص) است، بلکه از قرآن کریم نیز نشأت می‌گیرد.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده از زمان استعمار پیر تا به امروز برای ایجاد تفرقه بین مسلمان، افزود: بر شیعیان واجب است از امام معصوم و حجت خدا روی زمین و جانشین او اطاعت کنند.

حجت الاسلام رضایی با ابراز خرسندی از اینکه امسال یکهزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر خوبی‌ها است، به برگزاری جشن‌های هفته وحدت با عنوان میهمانی امت احمد (ص) در سراسر کشور، به ویژه در شهرستان‌ها و شهرهای تلفیقی که برادران اهل سنت حضور دارند، اشاره کرد.

وی گفت: این جشن‌ها با همکاری شیعیان و اهل سنت برگزار می‌شود و انسجام و همدلی آنان را به نمایش می‌گذارد.

حجت الاسلام رضایی شعار محتوایی امسال در این جشن‌ها را آیه ۲۰ سوره مبارکه فتح اعلام کرد و افزود: در هر عملیات بزرگ مذهبی که سازمان تبلیغات راهبری می‌کند و سایر نهادها هم‌افزایی انجام می‌دهند، یک آیه کریمه به عنوان محور کار قرار می‌گیرد.

الگوی همزیستی و تعامل شیعیان و اهل سنت یک برکت است

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان گفت: به حمدالله جشن‌های وحدت در سراسر کشور، حتی در شهرستان‌هایی که برادران اهل سنت حضور ندارند، برگزار می‌شود و شعار این اتحاد به گوش همه مردم جهان می‌رسد.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: الگوی همزیستی و تعامل شیعیان و اهل سنت تا زمان ظهور حضرت امام زمان (عج) بر پایه همین اتحاد و تبعیت از فرمایشات رسول خدا (ص) استوار خواهد بود. ما همواره در پی نشاط اجتماعی و انسجام ملی هستیم و با تقویت آن، آرزو داریم که مسلمانان پیوسته پیروز و سرافراز باشند.