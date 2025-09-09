جشن وحدت «امت احمد(ص)» در جویم فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت، مراسم باشکوه «جشن امت احمد (ص)» با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، مسئولان شهرستان‌های لارستان، گراش، خنج، اوز و جویم، به همراه جمعی از علمای شیعه و اهل سنت و استقبال گسترده اقشار مختلف مردم شهر جویم برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی و همدلی میان مذاهب، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی اجرا شد و در پایان، حجت‌الاسلام ولدان با اهدای لوح تقدیر، از ائمه جمعه و جماعات شیعه و برادران اهل سنت تجلیل به عمل آورد.

این مراسم، که به منظور تجلیل از مقام والای حضرت محمد (ص) برگزار شد، فضای هفته وحدت را با رنگ و بویی معنوی و وحدت‌آفرین همراه ساخت.