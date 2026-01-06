آزادی ۲۷ نفر از مددجویان زندانی واجد شرایط در قم

قم- ۲۷ نفر از مددجویان زندانی واجد شرایط در زندانهای قم، با حضور رئیس کل دادگستری استان، آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۷ نفر از زندانیان واجد شرایط قم عصر امروز، در آئینی که با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم برگزار شد، با اعطای ارفاقات قانونی، به آغوش خانواده خود بازگشتند.
این برنامه در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضائی و در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شد؛ یکی از مهمترین برنامههای دستگاه قضائی استان قم، حضور مستمر مدیران ارشد قضائی، معاونین دادستان، قضات محاکم کیفری، بازپرسان و دادیاران در زندانهای استان میباشد.
بر این اساس، امروز و در بازدید مسئولین عالیرتبه قضائی استان، بیش از ۷۵ نفر از قضات محاکم کیفری به همراه مدیران ارشد عدلیه قم، در زندانهای استان حاضر و به صورت چهرهبهچهره با مددجویان زندانی دیدار و به درخواستهای آنان رسیدگی کردند.
