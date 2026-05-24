به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تعاملی و هماندیشی مسئولان عالی قضایی استان کرمانشاه با هدف پایش وضعیت مددجویان، تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و اعطای ارفاقات قانونی، به میزبانی ادارهکل زندانهای استان برگزار شد.
این نشست راهبردی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین قضایی رئیسکل دادگستری، مدیرکل زندانها و همچنین رؤسا و دادستانهای شهرستانهای تابعه برگزار شد و راهکارهای عملیاتی برای تقویت همکاریهای بیندستگاهی و کاهش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در این نشست با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردها به سمت نظارتهای میدانی اظهار کرد: حضور مستمر، برنامهریزیشده و هدفمند قضات در محیط زندانها و مواجهه بیواسطه با مددجویان، علاوه بر ایجاد آرامش و امنیت روانی برای زندانیان و خانوادههای آنان، نقش بیبدیلی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
وی استفاده از تأسیسات نوین حقوقی را یک ضرورت قانونی دانست و افزود: قضات محاکم باید نسبت به استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس، آزادی مشروط و تعلیق مجازات برای زندانیانی که واجد شرایط قانونی هستند و متنبه شدهاند، اهتمام بیشتری داشته باشند تا زنجیره اصلاح و تربیت به درستی تکمیل شود.
در ادامه این نشست، خسرو محمدی مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه ضمن قدردانی از تعامل سازنده دستگاه قضا، از آمادگی کامل تمامی ندامتگاههای استان برای توسعه بسترهای ارتباطی و فراهمسازی زمینه دیدارهای چهرهبهچهره مقامات قضایی با محکومان و متهمان خبر داد.
پس از پایان این نشست، هیئت عالی قضایی استان با حضور در بخشهای مختلف زندان مرکزی کرمانشاه، از کارگاههای اشتغال و حرفهآموزی، مجتمعهای آموزشی و فضاهای بهداشت و درمان بازدید کردند و سطح کیفی خدمات حمایتی و اصلاحی ارائه شده به مددجویان را مورد ارزیابی قرار دادند.
مسئولان قضایی استان در پایان این برنامه با حضور در اندرزگاههای مختلف، به صورت مستقیم و چهرهبهچهره پای صحبتها، دغدغهها و درخواستهای حقوقی زندانیان نشستند و دستورات قاطعی را برای پیگیری سریع، قانونی و خارج از نوبت پروندههای آنان صادر کردند.
