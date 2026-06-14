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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

ساخت ۴۷۰ کلاس درس؛ توسعه عدالت آموزشی در سیب و سوران

ساخت ۴۷۰ کلاس درس؛ توسعه عدالت آموزشی در سیب و سوران

سیب و سوران - احداث و ساخت ۴۷۰ کلاس درس در سیب و سوران، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار ظهر یکشنبه مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با فرماندار سیب و سوران، بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این شهرستان تأکید شد.

در این نشست، مسائل حوزه آموزش و پرورش و پروژه‌های عمرانی مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: طی پنج سال گذشته ۳۲۰ کلاس درس در شهرستان سیب و سوران احداث شده و در حال حاضر نیز ۱۵۰ کلاس درس جدید در دست ساخت است.

در پایان، بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی برای تسریع در توسعه فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأکید شد.

کد مطلب 6859788

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