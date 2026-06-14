ساخت ۴۷۰ کلاس درس؛ توسعه عدالت آموزشی در سیب و سوران

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار ظهر یکشنبه مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با فرماندار سیب و سوران، بر تقویت زیرساختهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این شهرستان تأکید شد.
در این نشست، مسائل حوزه آموزش و پرورش و پروژههای عمرانی مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
میثم لکزایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: طی پنج سال گذشته ۳۲۰ کلاس درس در شهرستان سیب و سوران احداث شده و در حال حاضر نیز ۱۵۰ کلاس درس جدید در دست ساخت است.
در پایان، بر تداوم همکاریهای بینبخشی برای تسریع در توسعه فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان تأکید شد.
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