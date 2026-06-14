https://mehrnews.com/x3ckhk ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6860309 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ بسته خبری شبانه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 15 MB کد مطلب 6860309 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در جنوب سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهش ۱۲۱درصدی ترانزیت از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان اتصال اینترنت پر سرعت برای ۱۵۰۰ نفر از روستاییان مهرستان افزایش مستمری بیش از۶۱ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی در سیستان وبلوچستان برچسبها خبرگزاری مهر زاهدان بسته خبری
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