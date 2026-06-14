افزایش مستمری بیش از۶۱ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خیاطی از افزایش احکام مستمری بیش از ۶۱ هزار و ۷۰۰ مستمری‌بگیر تحت پوشش این سازمان در سیستان و بلوچستان خبر داد.

مدیرکل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و نیز مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان را در دو سطح اجرایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر بازنشستگان استان جزو حداقل‌بگیران هستند، گفت: مستمری این گروه نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته و مبلغ آن در سال جاری به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است.

خیاطی در تشریح جزئیات افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی اظهار داشت: مستمری سایر بازنشستگان نسبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان اضافه شده است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سالانه حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور رشد بیشتری داشته، از تکمیل فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر خبر داد و افزود: بر اساس جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب‌سازی مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر در سه مرحله انجام شده است؛ سال ۱۴۰۳ معادل ۴۰ درصد، سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد و سال ۱۴۰۵ نیز ۳۰ درصد باقیمانده، به طوری که هدف نهایی قانون‌گذار برای رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری محقق شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان در ادامه به مزایای جانبی اشاره و خاطرنشان کرد : هرچند سازمان تأمین اجتماعی از نظر قانونی مکلف به پرداخت کمک‌هزینه مسکن، کمک به تأمین معیشت، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد نیست، اما در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت بازنشستگان و در چارچوب مجوزهای لازم، نسبت به پرداخت این مبالغ اقدام کرده است.

وی افزود: در سال جاری، با توجه به اولویت تأمین منابع برای افزایش مستمری‌ها در سطح مصوبه شورای عالی کار، مبالغ کمک‌هزینه مسکن ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، کمک به تأمین معیشت ۶ میلیون ریال، کمک‌هزینه اولاد ۱۷ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۷۶۵ ریال (به ازای هر فرزند) و کمک‌هزینه عائله‌مندی ۲۱ میلیون و ۶ هزار و ۸۷۵ ریال در سطح سال گذشته پرداخت می‌شود.

خیاطی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، استان سیستان و بلوچستان بیش از ۶۱ هزار و ۷۰۰ مستمری‌بگیر دارد و ۵۴ هزار و ۷۰۰ نفر نیز تحت تکفل آن‌ها هستند.