اتصال اینترنت پر سرعت برای ۱۵۰۰ نفر از روستاییان مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میری گفت: پروژه دسترسی اینترنت پر سرعت در دو روستای درمشوکی و کهن‌مگار شهرستان مهرستان با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان ادامه داد: پروژه‌ای که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان منطقه ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی این پروژه، ۳۸۰ خانوار معادل ۱۴۷۰ نفر از ساکنان منطقه از خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند؛ اجرای این طرح علاوه بر تقویت پوشش ارتباطی، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات آموزشی، بانکی، بهداشتی و دولت الکترونیک را فراهم کرده است.

میری، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار داشت: توسعه ارتباطات در روستاها تنها ایجاد دسترسی به اینترنت نیست، بلکه فراهم‌سازی زیرساختی برای توسعه اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مناطق کمتر برخوردار است.